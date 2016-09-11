Власти Приморья предлагают Правительству РФ упростить порядок финансирования при ЧС
Глава Приморья Андрей Тарасенко обратился в Правительство РФ с предложением внести поправки в 44-й федеральный закон, которые позволят направлять финансирование в муниципалитеты до объявления режима ЧС.
"В сентябре прогнозируют еще сильные дожди, и нам нужно уже сейчас сделать все возможное, чтобы предотвратить размывы дорог, подтопление сельхозугодий и домовладений, - заявил глава региона на заседании краевой комиссии по ЧС 29 августа. - Я поручил всем главам подготовить предложения по расчистке русел рек в муниципалитетах и просчитать стоимость работ. Если в Правительстве нас поддержат, нам не нужно будет дожидаться ЧС, чтобы действовать", – подчеркнул глава региона.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации края, согласно действующему законодательству, расчистка русел рек представляет собой длительную процедуру, связанную с объявлением конкурса на выполнение работ, расторговкой и исполнением условий контракта. В случае, когда возможности возникновения ЧС очевидна из-за погодных условий, время жестко ограничено и действовать необходимо в течение нескольких дней. Поправки в действующий закон позволят муниципалитетам оперативно выполнять работы по упрощенной конкурсной процедуре, а значит и повысят уровень подготовки населенных пунктов к последствиям проливных дождей.
На сегодня во всех пяти муниципалитетах, где объявлен ЧС, наблюдается спад воды. Переливы остаются на четырех участках дорог в Уссурийске и на двух – в Октябрьском районе. На территории края развернуты пять пунктов временного пребывания общей вместимостью более 400 человек, где сейчас находятся 20 человек. Электроснабжение нигде не нарушено, но есть локальные отключения. Железнодорожное сообщение и авиация работают в штатном режиме.
Пик паводка сейчас приходится на Надеждинский район, но и здесь уровень воды пошел на спад. Как отметил глава района Алексей Губарев, подтопленными остаются 14 домов и 61 придомовая территория.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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