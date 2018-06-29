Четверых россиян с российского судна "Палладий" ждет суд в Пусане. Видеорепортаж Марии Нетребенко
Четверо россиян задержаны в Пусане — три члена экипажа судна «Палладий» и судовладелец. Остальные моряки находятся на борту, судно стоит у причала. С подробностями корреспондент «Вести: Приморье» Мария Нетребенко:
«На момент задержания на судне было 14 человек: 13 членов экипажа и судовладелец. Последний сейчас находится под стражей, в камере предварительного заключения. С ним ещё трое - капитан, старший механик, матрос. Им будут предъявлены обвинения. Рассчитывают, что это случится до конца недели, потом дело будет расследоваться, а после передано в суд со всеми материалами. Остальные члены экипажа сейчас на борту и по словам Романа Быкова - консула генерального консульства России в южнокорейском городе Пусан - информации о том, что передвижение моряков как-то ограничено, у них нет. Однако и уехать люди пока тоже не могут, так как судно нельзя просто бросить в иностранном порту, прежде должна произойти замена экипажа. Мы в течение дня были на связи с консулом, предлагаю послушать, что нам ответил Роман Быков на вопрос о том, почему имя «Палладия» всё время на слуху и почему так медленно решаются вопросы денежных выплат экипажу:
Роман Быков, консул Генерального консульства России в южнокорейском городе Пусан: «Такую позицию занял судовладелец, но пусть и медленно, но долги выплачивают. Судно обеспечено. Есть вода, топливо, продовольствие. Сейчас решается вопрос с присоединением к портовой инфраструктуре, но это так, детали»».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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