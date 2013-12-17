Комфорт пассажиров — превыше всего. В аэропорту Владивостока открылась новая торговая галерея и объединенный пункт досмотра. Куда предлагают перед полетом зайти пассажирам и чем удобен новый пункт досмотра?

Все больше времени люди проводят в стенах воздушной гавани в ожидании рейса. Поэтому команда международного аэропорта Владивосток работает над тем, чтобы условия пребывания были максимально комфортными. После реконструкции открыт пункт предполётного досмотра и новая торговая галерея — для тех, кто не успел приобрести сувениры и подарки с местным колоритом.

Жанна Кузьмина, соучредитель сети магазинов «Foxy jewelry», арендатор: «Большое число наших покупателей просили нас о том, чтобы мы открыли еще один магазин, пятый в нашем городе в аэропорту, потому что часто они забывают покупать подарки, приезжают сюда, и для них это было бы приятной неожиданностью».

Это хорошая возможность и для предпринимателей — подарить выбор улетающим гостям Приморья из своих товаров.

Елена Дороганова, руководитель компании-дистрибьютора японского шоколада «Royce», арендатор: «Теперь за более короткое время можно купить и «Ройс», и еще здесь представлены другие марки, я думаю, что это создаст наибольший комфорт для нашего клиента».

Аэропорт идет в ногу со временем. Сейчас здесь работают над внедрением сервисов самообслуживания пассажиров. С помощью автоматических турникетов люди смогут самостоятельно проходить на посадку в самолет, а также без очередей сдать багаж. А до конца 2018 года в аэропорту Владивосток построят современный отель.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]