Подготовка медицинских специалистов, которые готовы лечить пациентов с применением самых современных технологий, задача особенно актуальная для районов Приморья. Например, в Спасском районе местные врачи успешно освоили методики по реанимации новорожденных. Подробности — далее.

Врач акушерского отделения с говорящей фамилией Анастасия Капитан возглавляет детское отделение. Ее специализация — неонатолог-реаниматолог. Она сама — мама четырехлетнего малыша. О каждом из своих маленьких пациентов знает всё. Тем более, когда необходимо сохранить жизнь самому маленькому, когда он появляется на свет и когда время идет на секунды.

Анастасия Капитан, врач неонатолог-реаниматолог: «Учимся мы беспрерывно. Всю жизнь мы должны учиться».

Такая специализация Анастасии, врач неонатолог-реаниматолог, одна из тенденций развития краевого здравоохранения, когда врач может совмещать сразу несколько направлений в работе с пациентом. Это особенно важно для муниципальных образований края.

Татьяна Семёнова, директор департамента Министерства здравоохранения РФ: «Мы уходим от узко профильных вещей к междисциплинарным сегментам. Когда специалист должен пользоваться смежными специальностями, навыками своих коллег в разных отраслях. Когда самому необходимо генерить на междисциплинарном уровне много всяческих идей. Полным ходом профессиональное сообщество создает клинические рекомендации, но, тем не менее, клинические рекомендации никогда не заменят клинического мышления врача».

Освоить навыки разных врачебных специальностей помогают специальные краевые программы по повышению квалификации врачей. Например, Ксения Черепахина работает и в гинекологии, и в акушерском отделении.

Вера Вавренчук, заведующая акушерским отделением Спасской горбольницы: « В них есть черта ответственности нашего поколения, меня это очень радует. Как-то, знаете, не страшно будет оставить на них вот эту нашу работу, наше отделение и наших женщин Спасска».

Здесь иначе нельзя. Не хватает врачей. И желание молодого специалиста досрочно повысить квалификацию и освоить, к примеру, УЗИ старшие коллеги только приветствуют.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]