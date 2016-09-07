Председатель ЦИК допустила возможность участия Сигала в выборах губернатора Приморья

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова пояснила, что у Стивена Сигала есть определенные шансы на участие в выборах губернатора Приморского края. Сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на радиостанцию «Говорит Москва».

«В принципе, как гражданин России, если на то нет никаких ограничений, то на общих правах [может участвовать]», — подчеркнула Памфилова.

При этом она обозначила, что необходимо «посмотреть конкретную ситуацию актера», поскольку в российском законодательстве есть ряд ограничений касательно и зарубежных счетов, и двойного-тройного гражданства.

«Еще может быть целый ряд обстоятельств. Я мало, что знаю о нем как о новоиспеченном гражданине России, кроме его ролей в кино. Дьявол в деталях», — резюмировала председатель Центризбиркома.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]