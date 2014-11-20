Кореец пытался ввезти в Россию гигантскую для КНДР сумму денег
Гражданин КНДР пытался ввезти в Россию 1,8 килограмма 100-долларовых купюр в простом черном полиэтиленовом пакете, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на на пресс-секретаря Владивостокской таможни
180 тысяч незадекларированных долларов США выявили Владивостокские таможенники Первомайского таможенного поста (Владивостокская таможня) у иностранного гражданина, прибывшего на судне под флагом Корейской Народно-Демократической Республики из порта Чхонджин. Незаконно ввезенные деньги были задержаны.
Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.2 ст.200.1 УК РФ «Контрабанда наличных денежных средств в особо крупном размере». За контрабанду валюты гражданину грозит штраф до пятнадцатикратной суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств, возможно ограничение свободы сроком до четырех лет.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
24.08.2018 Более 2 млн рублей и 1,6 тысячи юаней задержали уссурийские таможенники
-
01.12.2017 Гражданин КНДР пытался вылететь из Владивостока в Пхеньян с $60 тысяч
-
25.10.2017 Моряк загранплавания пытался ввезти в Приморье 4 млн. йен
-
07.06.2017 25 тысяч незадекларированных долларов пытался вывезти гражданин КНДР из Владивостока в Пхеньян
-
27.03.2017 Гражданин КНДР пытался незаконно вывезти из РФ крупную сумму иностранной валюты
-
20.11.2014 Таможенники нашли в брюках у китаянки более 2,2 миллиона рублей
Добавить комментарий