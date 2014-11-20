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Кореец пытался ввезти в Россию гигантскую для КНДР сумму денег

Кореец пытался ввезти в Россию гигантскую для КНДР сумму денег

Гражданин КНДР пытался ввезти в Россию 1,8 килограмма 100-долларовых купюр в простом черном полиэтиленовом пакете, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на на пресс-секретаря Владивостокской таможни

180 тысяч незадекларированных долларов США выявили Владивостокские таможенники Первомайского таможенного поста (Владивостокская таможня) у иностранного гражданина, прибывшего на судне под флагом Корейской Народно-Демократической Республики из порта Чхонджин. Незаконно ввезенные деньги были задержаны.

Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.2 ст.200.1 УК РФ «Контрабанда наличных денежных средств в особо крупном размере». За контрабанду валюты гражданину грозит штраф до пятнадцатикратной суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств, возможно ограничение свободы сроком до четырех лет.

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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