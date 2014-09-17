50-летнего жителя Уссурийска сбил поезд в районе 9174 км на железнодорожных путях в районе промышленного парка станции Уссурийск.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу Управления на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу, мужчина с переломом ребер, костей таза и травмами живота был госпитализирован в центральную больницу города Уссурийска.

Установлено, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Возвращаясь домой от своей родственницы, он решил сократить путь и пренебрег правилами безопасности. Машинист поезда, увидев человека на путях, подал предупредительный сигнал и применил экстренное торможение. Однако избежать наезда не удалось.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]