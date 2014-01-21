Трутнев поддержал идею Кожемяко о переносе столицы ДФО во Владивосток
Полномочный представитель президента на Дальнем Востоке, вице-премьер Юрий Трутнев заявил, что предложение о переносе столицы ДФО во Владивосток передадут главе государства Владимиру Путину. Проект планируется подготовить до конца года.
Вице-премьер напомнил, что идею предложил врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко. «У Приморья есть существенные основания, чтобы такой вопрос ставить», – добавил Трутнев.
По его мнению, это может повысить инвестиционную привлекательность и возможности развития Приморья, которое уже сейчас «превосходит Хабаровский край в 5-10 раз» по различным показателям в сфере инвестиций.+
Он отметил, что решение этого вопроса будет принимать российский лидер. Сам полномочный представитель поддерживает предложение Кожемяко, но сначала инициативу нужно обсудить с главой администрации президента Антоном Вайно и премьер-министром Дмитрием Медведевым, чтобы затем идти к главе государства.
Как ранее сообщал «ФедералПресс», власти Хабаровска выразили неодобрение предложению Кожемяко. В частности, глава края Сергей Фургал заявил, что не уступит столицу.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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