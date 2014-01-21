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Трутнев поддержал идею Кожемяко о переносе столицы ДФО во Владивосток

Трутнев поддержал идею Кожемяко о переносе столицы ДФО во Владивосток

Полномочный представитель президента на Дальнем Востоке, вице-премьер Юрий Трутнев заявил, что предложение о переносе столицы ДФО во Владивосток передадут главе государства Владимиру Путину. Проект планируется подготовить до конца года.

Вице-премьер напомнил, что идею предложил врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко. «У Приморья есть существенные основания, чтобы такой вопрос ставить», – добавил Трутнев.
По его мнению, это может повысить инвестиционную привлекательность и возможности развития Приморья, которое уже сейчас «превосходит Хабаровский край в 5-10 раз» по различным показателям в сфере инвестиций.+

Он отметил, что решение этого вопроса будет принимать российский лидер. Сам полномочный представитель поддерживает предложение Кожемяко, но сначала инициативу нужно обсудить с главой администрации президента Антоном Вайно и премьер-министром Дмитрием Медведевым, чтобы затем идти к главе государства.
Как ранее сообщал «ФедералПресс», власти Хабаровска выразили неодобрение предложению Кожемяко. В частности, глава края Сергей Фургал заявил, что не уступит столицу.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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Комментариев: 1

  • Стас / Сегодня, 09:07
    № 1  
     

    Очередная тупизна!!!! Хабаровск как раз наиболее подходит для столицы ДВФО. Владивосток обрежут в скором времени ( он уже загибается).

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