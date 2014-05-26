Обильные осадки сегодня обрушились на Приморье. Владивосток в числе южных районов края, которые приняли на себя основной удар непогоды. За день здесь выпала почти месячная норма осадков. Дожди залили низинные районы города.

Погоду в доме натяжной потолок испортил: не выдержал скопления воды. Ливневые дожди, что обрушились на Владивосток залили не только крыши домов, но и низинные районы города.

Виктория Сарада, корресопондет "Вести:Приморье": "Потоп на Пограничной уже можно назвать традиционным. Здесь приходится нарушать и идти по проезжей части. Или же по лужам, только есть возможность угодить в люк."

Станислав Одиноков на Пограничной, 12 бизнес строит больше 20-ти лет. Говорит ситуация усугубилась в 2012-м, когда во время строительства гостиницы на этом участке разрушили ливневую канализация. В результате, колодцы один за другим стали засоряться.

Станислав Одиноков, владелец помещения на ул. Пограничная,12: "Их заблокировало песком, или заблокировали хозяева, чтобы спасать свои собственные помещения. Потом следующий колодец стал фонтанировать."

С каждым годом ситуация здесь всё более драматична. Потоки воды бьют вверх на целый метр, владельцы магазинов уже опускают руки и просто приподымают товары на деревянные дощечки.

Светлана, продавец: "Вон, там гниют тихонечко. Меняем их периодически. Это ж давно уже, не одно десятилетие. Только сейчас последние 2 года стало очень плохо. Стало земля взрываться."

От потопов внутри спасаются, как могут. Кто-то даже идет на крайние меры и самостоятельно бетонирует колодцы, тем самым усугубляя ситуацию у соседей по бизнесу.

Станислав Одиноков, владелец помещения на ул. Пограничная,12: "Это типичный аварийный случай, потому что под угрозой стоит здание-памятник, под угрозой стоят сотни жизней, которые здесь находятся и под угрозой стоит весь этот бизнес, который уже разрушен."

Вода скапливается и под зданием, а дом на Пограничной, 12 памятник истории, который внутри уже окутан плесень, а снаружи покрыт глубокими трещинами. Предстоящей ночью циклон начнёт сдавать свои позиции, хотя дожди пройдут по районам Приморья ещё и завтра. Полного прекращения осадков синоптики ждут к пятнице. А на выходных в край вернутся и тепло и солнце.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]