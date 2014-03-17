Виновник смертельного ДТП устроил циничную инсценировку автоаварии
Сотрудники полиции задержали участника ДТП, который скрылся с места происшествия и пытался сфальсифицировать улики. Ранее в дежурную часть отдела МВД России по Михайловскому району поступило сообщение о наезде на препятствие в поселке Новошахтинский. На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции, бригада скорой медицинской помощи.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОМВД по Михайловскому району, водитель автомобиля "Тойота Чайзер", двигаясь со стороны улицы Мира в направлении Березовой, в районе дома №15 на улице Ленинской не справился с управлением и совершил наезд на опору освещения.
Водитель скрылся с места происшествия, не оказав помощи пострадавшим. В результате автоаварии погибла 38-летняя пассажирка, а 24-летняя женщина получила травмы. Кроме того, пытаясь избежать ответственности, мужчина перетащил погибшую на водительское сидение. Выехавшие на место происшествия члены следственно-оперативной группы сразу выявили фальсификацию. Начался розыск истинного виновника ДТП.
Сотрудники полиции установили личность мужчины, находившегося за рулем иномарки в момент автоаварии. 25-летнего местного жителя доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 3 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
По ходатайству следователя фигуранту уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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