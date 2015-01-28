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Вчера, 22:19
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Арсеньев, Муравьев-Амурский и Дерсу Узала лидируют в опросе о новом имени аэропорта Владивосток

Арсеньев, Муравьев-Амурский и Дерсу Узала лидируют в опросе о новом имени аэропорта Владивосток

На сайте "Вести:Приморье" и аккаунтов телекомпании в соцсетях продолжается неофициальное голосование по определению нового имени для международного аэропорта Владивосток (Кневичи). По состоянию на вечер 13 октября определились три явных фаворита:  лидирует знаменитый краевед Владимир Арсеньев (24,57%), на втором месте генерал-губернатор Восточной Сибири Николай Муравьев-Амурский (20,6% голосов). Чуть чуть отстает от второго места персонаж книг В. Арсеньева - удэгеец Дерсу Узала ( 18,19%).
Всего в список включено 12 наших соотечественника, внесших заметных вклад в развитие Приморского края. Интересно, что среди них есть и ныне здравствующие: экс-губернатор Приморья Сергей Дарькин и известный музыкант Илья Лагутенко, у обоих по  - 2,71% голосов проголосовавших. Много тех, кого не устраивает ни одна из предложенных фамилий (10,93%).

Ранее "Вести:Приморье" сообщали о том, что "стало известно, как и когда будут выбирать новое имя аэропорту Владивосток". 

Отдать свой голос можно - ЗДЕСЬ

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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