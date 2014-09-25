1 млн. рублей - "рубикон" между выборов правого и левого руля в Приморье

В Приморском крае просматривается тренд перехода на новые леворульные автомобили из салонов. Если бюджет покупки до 1 млн руб., то смотрят на б/у автомобили, которые в подавляющем большинстве праворульные. Свыше 1 млн руб.— уже в салонах, леворульные. Об этом в интервью изданию "Коммерсант" заявил гендиректор ООО «ТХ Сумотори» Сергей Веркеенко, сообщают "Вести:Приморье".

При этом Приморский край по-прежнему является регионом с подавляющем преобладанием праворульных автомобилей. В Приморье зарегистрировано 676 тыс. «праворулек», что составляет 81% от всего регионального парка легковушек.

По данным ГИБДД, в России на конец 2017 года числилось 2,9 млн праворульных легковых автомобилей. Это чуть меньше, чем в 2015 году (2,94 млн), и чуть больше, чем в 2016 году (2,75 млн). За 6 месяцев 2018 года прирост автопарка праворульных легковушек в России составил 30 тысяч машин.

Сейчас из Японии везут автомобили 2012–2015 годов выпуска с двигателями объемом 0,7–2,5 л. Ценовой диапазон — от 300 тыс. до 1 млн руб. Например, машина с двигателем 0,7 л до 300 тыс. руб.— Suzuki Alto, Daihatsu Mira, с двигателем 1 л до 400 тыс. руб.— Toyota Passo,Toyota Vitz, 1,3 л до 500 тыс. руб.— Honda Fit, Nissan Note, Suzuki Swift.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]