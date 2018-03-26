В России вводятся новые ограничения на ввоз праворульных машин

Японские автомобили с правым расположением руля, которые по-прежнему активно ввозятся жителями Дальнего Востока, скоро станут заметно дороже, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "РГ".

С 1 июля текущего года должен вступить в силу новый ГОСТ, регламентирующий методы экспертизы и сертификационных испытаний единично ввозимых автомобилей. Таким образом, для получения техпаспорта и регистрации праворульной машины в ГИБДД потребуется сертификат технического соответствия требованиям безопасности от специализированной лаборатории.

Кроме того, усложняется процедура растаможки легковых автомобилей с пробегом: пошлины будут рассчитываться исходя из возраста и экологического класса транспортного средства. Так, минимальный размер таможенной пошлины на ввоз праворульного автомобиля может составлять 1,5 евро за куб.см для автомобиля не старше 5 лет с объемом двигателя менее 1 литра. А максимальный тариф может достигать 5,7 евро для машин старше 5 лет, имеющих объем двигателя более 3 литров.

По оценкам экспертов, новые требования прибавят к стоимости импортируемого автомобиля около 30 тыс. рублей. При этом не стоит ожидать снижения цен на автомобильный "секонд-хэнд" в самой Японии из-за падения местного авторынка, что позволило бы несколько компенсировать дополнительные издержки покупателям из нашей страны.

Согласно данным Дальневосточного таможенного управления, за пять месяцев 2020 года было ввезено 32,4 тыс. автомобилей с пробегом из Японии, что на 8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Напомним, в настоящее время действует временное разрешение правительства жителям Дальнего Востока ввозить по одному импортному автомобилю в год, не оснащая его системой "ЭРА-ГЛОНАСС". Срок упрощенного режима истекает в ноябре нынешнего года, хотя участники рынка не исключают его очередного продления.

Обязательная установка системы "ЭРА-ГЛОНАСС" приведет к повышению стоимости автомобиля примерно на 25 тыс. рублей, что может вызвать снижение спроса на импортные праворульные машины.

Между тем, уже с 1 июля 2020 года в России будет введен полный запрет на ввоз праворульных машин категорий М2 и М3, к которым относятся пассажирские автобусы, погрузчики, строительная спецтехника и самосвалы. Легковые автомобили, относящиеся к категории М1, новый ГОСТ не затронет, хотя слухи об их запрете ходят уже много лет.

Официально подобные инициативы объясняются повышением уровня безопасности и сведением к минимуму "нестандартных" машин на российских дорогах. Однако очевидно, что настоящая цель российских властей кроется в желании пересадить жителей Дальнего Востока, как самого автомобилизированного региона страны, на машины российского производства, тем самым поддержав отечественный автопром.

"Покупатель на Дальнем Востоке обращается к японским аукционам, потому что качество автомобилей на вторичном рынке там лучше, а цена может быть выгоднее до 30%. Но российское правительство заинтересовано в развитии внутреннего рынка. Учитывая меры, которые внедряются, рынок праворульных автомобилей в стране может получить тенденцию к сокращению. Даже при видимой выгоде приобретения автомобиля в Японии, с каждым годом бюрократическая нагрузка на владельца становится все больше", - констатируют эксперты "Авито Авто".

По мнению Константина Авакяна, праворульные автомобили постепенно уйдут с рынка России, так как ввоз машин с пробегом с каждым годом становится все более невыгодным.

Любопытно, что среди самых востребованных автомобилей с правым рулем оказались преимущественно модели, которые официально на российском рынке даже не представлены. Так, согласно данным агентства "Автостат", по состоянию на 1 января 2020 года в нашей стране числилось 3,4 млн праворульных машин, и порядка 60% из них приходится на продукцию японской марки Toyota (около 2 млн шт.).

Самой распространенной моделью среди них является Corolla - в России зарегистрировано 325 тыс. экземпляров данной модели с правым рулем. На втором месте в этом рейтинге идет Toyota Corona (108 тыс. шт.), на третьем - Toyota Mark (97 тыс. шт.). В пятерку лидеров попадают еще две "Тойоты" - Carina (92 тыс. шт.) и Caldina (82 тыс. шт.). И только на шестой строчке рейтинга располагается Honda Fit с показателем 78 тыс. единиц.

Но дальше в топ-10 самых распространенных в России "праворулек" все равно оказываются модели Toyota, а именно: Vitz (77 тыс. шт.), Camry (66 тыс. шт.), Vista (65 тыс. шт.) и Ipsum (58 тыс. шт.). Таким образом, что 9 из 10 мест в рейтинге наиболее популярных в России праворульных автомобилей заняли модели Toyota. Впрочем, это обусловлено не только предпочтениями российских автомобилистов, а в большей степени - структурой автопарка в Стране восходящего солнца.

Как поясняют эксперты "Авито Авто", автомобили Toyota наиболее популярны для импорта, потому что на первичном японском рынке они тоже лидируют. У этого бренда самая широкая модельная линейка на родине, соответственно вариативность предложения для покупателей на аукционах гораздо шире. При этом проблем с обслуживанием праворульных автомобилей, которые не представлены официально на российском рынке, не возникает. Запчасти импортируются гораздо проще, чем автомобили, и в больших городах всегда можно оперативно найти сервис.

Между тем, почти 90% праворульных машин зарегистрировано в Сибири и на Дальнем Востоке - в общей сложности это превышает 3 млн экземпляров. Лидерство этих регионов, безусловно, объясняется географической близостью с Японией, откуда и ввозятся праворульные автомобили в Россию. При этом на Дальнем Восток самая высокая доля "праворулек" в местном автопарке - 68,5%. А в Сибири этот показатель чуть превышает 25%, что эквивалентно каждой четвертой машине. В целом же на долю автомобилей с правым рулем приходится 7,6% всего легкового парка нашей страны.

Главными причинами большого количества праворульных автомобилей в Дальневосточных регионах является то, что транспортные средства и запчасти для жителей Дальнего Востока дешевле привезти из Японии, чем из европейской части России, а также там достаточное количество мастерских по ремонту, специализирующихся на японских автомобилях, автошкол и частных инструкторов.

Тем не менее, после поэтапного повышения пошлин на ввоз автомобильного "секонд-хэнда" и введения утилизационного сбора объемы импорта праворульных машин значительно сократились. По данным "Дрома", только за последние пять лет спрос на внутреннем рынке Дальнего Востока и Сибири упал на 7%, а предложение - на 20%.

На дорогах Владивостока, Хабаровска количество леворульных автомобилей растет от года к году. Хотя "японцы", безусловно, остаются лидерами. Но люди начали покупать и европейские марки, такие как Renault, Volkswagen или Skoda и корейские Kia, Hyundai, что 15 лет назад было невозможно представить. "Поэтому уже давно можно говорить о том, что рынок праворульных машин сходит на нет", - резюмирует эксперт.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]