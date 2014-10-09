Олег Кожемяко остановил строительство детсада-"монстра" во Владивостоке. Видеорепортаж Сергея Станчика
Даже самое благое дело, если его не продумать, может принести больше вреда, чем пользы. Вот и возведение нового детского сада в районе улицы Постышева возмутило местных жителей. Проект строительства буквально разрушает микрорайон. Олег Кожемяко дал указание переделать проект, но подрядчик проигнорировал главу региона.
- Объект охраняется. Стройка — посторонним запрещено!
Специалисты проводят разметку объекта. Уже привезено дерево на стропила. Реализация проекта идет полным ходом, словно и не было запрета от главы региона.
Дмитрий Козлов, житель Постышева, 9: «Стройка наоборот — ускорилась. «Строительная компания звонит, пытается убедить жителей. Но жители категорически не согласны. Они не отдадут эти территории».
В советские годы детский сад здесь уже был. Но в '90-е городские власти отдали его в частные руки. Чем все закончилось, хорошо видно. Когда местные услышали, что дошкольное учреждение восстановят, они, конечно же, обрадовались. Пока не узнали, что территорию будущего детсада увеличат почти в два раза...
Татьяна Боголюбова, председатель совета дома Столетия, 64 : «Ну зачем это делать? Подъездных путей абсолютно нет! Район уже старый, устоявшийся. С каким то своим определенным ритмом жизни».
Сергей Станчик, корреспондент: «Детская площадка, лавочки для пенсионеров, аллея и аккуратные тротуары. Мало того, что все это планировали сравнять с землей, так еще у людей хотели отобрать главную межквартальную пешеходную дорогу. Как пройти к остановке, аптеке или школе, горе-строители не объясняют».
Чтобы спасти свой микрорайон, люди обратились к главе региона.
Галина Петрова, председатель совета дома Постышева, 13: «Это первый губернатор, который пришел. Совершенно спокойно пообщался с людьми. Мы с ним прошли, он посмотрел все».
Олег Кожемяко, временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края: «Да причем здесь границы земельного участка? Вы их не согласовали с жителями, не провели публичные слушания. Этот контракт закроют по причине неподготовленности. Денег на него никто не даст пока вы не переделаете проект в границах старого садика».
Олег Кожемяко подчеркнул: нужно делать новый проект и в обязательном порядке согласовывать его с жителями. Ведь люди хотят, чтобы на их улицах было комфортно детям любого возраста.
Илана Лавриенко, житель Постышева, 7: «Потому что возникает проблема, что когда дети заканчивают детский сад, то есть дети в возрасте до детсада и после, они фактически попадает на голую асфальтированную улицу, на которой не остается ни детских площадок, ни спортивных площадок. Например, данный проект подразумевает строительство дорог и парковки вместо детской площадки, которая там есть в настоящий момент».
Стройка не прекращается. Но люди верят, что проект реализуют с учётом их интересов, а микрорайон не пострадает от бульдозеров и экскаваторов.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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