Какие иномарки резко подорожают в 2019 году?

Грядущее реформирование системы утилизационного сбора в автопроме сильно замедлит импорт дорогих иномарок и поднимет их стоимость. Основной удар придется не по бюджетным автомобилям иностранного производства, а по автомобилям премиум- и люкс-класса. При этом если автомобиль производится в России, то на его стоимости повышение утилизационного сбора никак не скажется, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на Центр исследований проблем реальной экономики.

Согласно имеющимся данным, размер утиль сбора может быть поднят на 30% от текущего, что приведет к подорожанию премиального сегмента импортируемых автомобилей и подстегнет дальнейшую локализацию их производства в России. Сейчас полноценные иномарки, те что не собираются на территории России, составляют около 20% от общего числа продаваемых новых авто. Автопроизводители будут вынуждены это учесть в своей финансовой стратегии.

По большому счету, все новое - это хорошо забытое старое. Напомним, что изначально утилизационный сбор появился в 2012 году - его ввели для компенсации потерь государства от уменьшения ввозных пошлин на импортные авто, а также для стимулирования отечественного автопроизводителя. В 2014 году этот сбор начали платить и отечественные производители. В апреле 2018 года было последнее повышение ставок утилизационного сбора для всех автопроизводителей.

Повышение цен в 2019 году на себе почувствует любители таких марок, как Ferrari, Jaguar, Land Rover, Bugatti, Genesis, Bentley, Lamborghini, Alfa Romeo, Smart, Lexus, Volvo, или таких отдельных авто, как Chevrolet Tahoe, особо популярный в Приморье Toyota Land Cruiser 200, а также не производимых в России моделей Mercedes-Benz, BMW и Audi. То есть речь идет об очень дорогих машинах, не производящихся в России. И желающие их купить в следующем году должны будут заплатить больше, чем в этом.

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ» за 9 месяцев 2018 года продажи новых автомобилей в России выросли на 14,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем реализации автомобилей массовых марок составил 1 млн 134,3 тыс. единиц, при этом объем продаж премиальных автомобилей составили всего 110 тыс. единиц, т.е. менее 10% рынка.

В планах правительства за счет повышение налога на импортные автомобили, поставляемые в Россию, поддержать экспорт автомобилей, производимых в нашей стране. Согласно данным «АВТОСТАТа», объем российского экспорта легковых автомобилей (за исключением стран, входящих в Таможенный Союз) по итогам 8 месяцев 2018 года составил 18 223 единицы. Среди основных направлений экспорта выделяется Чехия, Украина, Латвия, Азербайджан, Узбекистан и другие.

В рамках господдержки автопрома рассматривается возвращение автоконцернам, локализовавшим производство в России, до 85% пошлин на автокомпоненты, которые растут из-за требований ВТО. Государственные субсидии, компенсирующие утильсбор, планируется возвращать автопроизводителям, как и прежде.

Правительством рассматривается вопрос передачи действующих механизмов субсидирования автопроизводителей на уровень регионов с софинансированием из федерального бюджета. А размер господдержки планируется определять исходя из роста продаж – как на экспорт, так и на внутренний рынок. Рассматривается также вопрос смягчения господдержки в автопроме, в частности, из постановления правительства №719 могут исключить требование наличия у компаний специнвестконтракта (СПИК). Минпромторг со своей стороны предлагает допустить к новому инвестиционному режиму лишь действующие сегодня в России предприятия, готовые развивать выпуск продуктов с высокой добавленной стоимостью. Сами автопроизводителя предлагают правительству пока не поддерживать создание новых автопроизводств, потому что и действующие мощности простаивают: в 2017 году российские автозаводы были загружены всего на 44%, 2018 год больших изменений не принес.

Окончательные решения должны совместно принять Минэкономики и Минпромторг. Но если они не смогут консолидировать позицию до субботы (20 октября), то договоренности будут достигнуты уже с участием курирующего вице-премьера Дмитрия Козака.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]