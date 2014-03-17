Новости Общество Происшествия

QR Код этой страницы
Сегодня, 15:03
  0

Во Владивостоке задержали любителя бесплатно поужинать в дорогих ресторанах

Во Владивостоке задержали любителя бесплатно поужинать в дорогих ресторанах

Инцидент произошел в вечернее время в одном из дорогих ресторанов в Ленинском районе, где мужчина под видом клиента заказал различные блюда и несколько бокалов хорошего вина, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на vl.ru.

После ужина посетитель в дорогом костюме попытался уйти, но девушка-менеджер вовремя это заметила и преградила ему дорогу. Мужчина наотрез отказался оплатить счет в 10 тысяч рублей и сообщил, что он просто хотел поесть, а денег у него нет.

На место происшествия вызвали стражей порядка, которые выяснили, что злоумышленником оказался 44-летний приезжий из Узбекистана. По словам самого задержанного, он уже неоднократно осуществлял подобную схему с бесплатным ужином в различных заведениях, но ему всегда удавалось незаметно уходить.

Подозреваемого в мошенничестве доставили в отделение, где по факту случившегося проводится проверка. Мужчине предстоит полностью оплатить причиненный ресторану ущерб.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:

Владивостокскому аэропорту должно быть присвоено имя:



Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря