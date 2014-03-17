Во Владивостоке задержали любителя бесплатно поужинать в дорогих ресторанах
Инцидент произошел в вечернее время в одном из дорогих ресторанов в Ленинском районе, где мужчина под видом клиента заказал различные блюда и несколько бокалов хорошего вина, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на vl.ru.
После ужина посетитель в дорогом костюме попытался уйти, но девушка-менеджер вовремя это заметила и преградила ему дорогу. Мужчина наотрез отказался оплатить счет в 10 тысяч рублей и сообщил, что он просто хотел поесть, а денег у него нет.
На место происшествия вызвали стражей порядка, которые выяснили, что злоумышленником оказался 44-летний приезжий из Узбекистана. По словам самого задержанного, он уже неоднократно осуществлял подобную схему с бесплатным ужином в различных заведениях, но ему всегда удавалось незаметно уходить.
Подозреваемого в мошенничестве доставили в отделение, где по факту случившегося проводится проверка. Мужчине предстоит полностью оплатить причиненный ресторану ущерб.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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