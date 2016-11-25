Названы даты проведения пятого ВЭФ
Пятый, юбилейный Восточный Экономический форум пройдёт во Владивостоке на базе кампуса ДВФУ с 4 по 6 сентбря 2019 года, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на АиФ.
«Восточный экономический форум состоится уже в пятый раз. ВЭФ-2018 стал рекордным по сумме подписанных соглашений, что подчеркивает его высокую практическую результативность. Уверен, что в будущем году юбилейный форум соберет представительный состав участников, заинтересованных в дальнейшей интеграции Дальнего Востока в экономику АТР», − отметил советник президента Российской Федерации Антон Кобяков.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
11.09.2018 Во Владивостоке начинает работу Восточный экономический форум
-
05.03.2018 Изменены сроки самого важного события года во Владивостоке
-
05.11.2017 Четвертый Восточный экономический форум пройдет в Приморье 6-7 сентября 2018 года
-
05.09.2017 Восточный экономический форум стартовал открытием «Улицы Дальнего Востока»
-
16.12.2016 Премьер-министр Японии готов приехать на Восточный экономический форум в 2017 году
-
25.11.2016 Во Владивостоке в 2017 году пройдет Третий Восточный экономический форум
Добавить комментарий