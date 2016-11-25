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Названы даты проведения пятого ВЭФ

Названы даты проведения пятого ВЭФ

Пятый, юбилейный Восточный Экономический форум пройдёт во Владивостоке на базе кампуса ДВФУ  с 4 по 6 сентбря 2019 года, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на АиФ.

«Восточный экономический форум состоится уже в пятый раз. ВЭФ-2018 стал рекордным по сумме подписанных соглашений, что подчеркивает его высокую практическую результативность. Уверен, что в будущем году юбилейный форум соберет представительный состав участников, заинтересованных в дальнейшей интеграции Дальнего Востока в экономику АТР», − отметил советник президента Российской Федерации Антон Кобяков.

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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