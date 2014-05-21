В Японии россияне воровали запчасти для перепродажи на авторынке Владивостока

В Японии по подозрению в краже автомобилей были задержаны трое граждан России. Следствие предполагает, что машины разбирали на запчасти, которые отправляли на продажу во Владивосток. Первое заседание суда по делу состоится в ноябре, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на РИА Новости.

В пятницу, 19 октября, агентство Kyodo распространило информацию о задержании трех граждан России по подозрению в краже автомобилей с целью их последующего разбора и реализации. Одним из задержанных является 56-летний Сергей Еремин, личности двух других обвиняемых не раскрываются.

Согласно материалам следствия, злоумышленники проникали в автомобили, разбивая стекло, а затем подключали к электронному блоку управления специальное устройство, которое позволяло разблокировать замки и завести двигатель. После этого автомобили отгонялись в специально арендованное помещение в городе Химэдзи, где разбирались на запчасти. Детали с украденных автомобилей перенаправлялись во Владивосток, где затем продавались.

Как подчеркнули в российском генконсульстве, задержание россиян произошло еще в марте этого года и с тех пор «они находятся в полицейском управлении префектуры Хёго».

«В отношении задержанных граждан будет суд. В отношении одного – в декабре, в отношении двух остальных задержанных граждан – в ноябре», – сообщили в генконсульстве РФ.

Согласно информации, которой располагает российская сторона от японских властей, задержанным «предоставлена защита».

Статья полностью: https://www.newsvl.ru/accidents/2018/10/20/174748/#ixzz5UX4PwD1H

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]