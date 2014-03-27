Госдеп США никак не может успокоиться, что Россия не живёт по их псевдодемократическим правилам. Хотелось бы напомнить, что Ливия, Ирак да и Украина уже испытали на себе свободу по-американски. Вот и во Владивостоке в эти выходные они собрали на так называемую ярмарку обменных программ Госдепа США.

На первый взгляд, вроде бы цели обменных программ благородные, но они односторонние. Наши соотечественники посещают Америку, а вот американцы почему-то нет. И всё это на деньги американских налогоплательщиков.

Дэррен Тис, консул по вопросам культуры, печати и образования Генерального консульства США во Владивостоке: «Конечно, все эти программы требуют денег из налогов американцев. И мы считаем, что эти программы и в наших интересах, и тоже в интересах россиян и других людей по всему миру. Потому что никто не хочет войны, конфликтов. Никто не хочет таких политических конфликтов, санкций и т.д.»

Сегодня Генконсульство США во Владивостоке делает ставку на увеличение числа участников программ с акцентом на привлечение молодежи. В процессе визита в Америку россияне должны постичь и воспринять принципы американского образа жизни, вдохнуть дух демократии. А после возвращения в Россию насадить воспринятое в штатах на российской земле. В общем, не удивительно, что россияне активно пользуются возможностью бесплатно попутешествовать за чужой счет за границу. Но они забывают, что бесплатным сыр бывает только в мышеловке.

Мария Воргатюк, участник обменной программы «Work and Travel», выпускница программы «FLEX» Госдепартамента США: «Это когда молодые студенты очно, заочного отделения России выезжают в США на период летних каникул. Работают, получают опыт, получают зарплату и затем путешествуют в течение месяца. А затем возвращаются на учёбу».

Юля Строгина, студентка ДВФУ, выпускник обменной молодёжной экологической программы Госдепартамента США: «У нас другой менталитет, мы более эгоистичны. Больше про себя думаем. Мне так кажется, с моей точки зрения. Да, у нас есть такое открытая душа, то, что мы ко всем добры. Но на поверхности, но мне так кажется, что там они более честные, чем мы».

Настоящее развитие ситуации в мире характеризуется направленным русофобским наступлением сил консолидированного Запада на Россию. США продолжают раскручивать маховик санкционного давления и уже в ноябре 2018 года готовят новый пакет антироссийских санкций. Но у выпускников американских обменных программ своеборазный взгляд на амеркианские санкции.

Алексей Петров, выпускник обменных программ Госдепартамента США: «Более тёплых, более дружественных отношений чем у администрации Дональда Трампа и администрации Владимира Владимировича Путина не было со времён американской революции. Против России не введены санкции. Это достаточно глупое упрощение. Санкции введены против 19 физических и юридических лиц, по сравнению со 139 миллионами населения России, можно сказать, санкции введены ни против кого».

Реализация обменных программ — это не акт доброй воли и не гуманитарная помощь со стороны США. Это целенаправленная долгосрочная операция госдепартамента, целью которой является формирования целого класса "агентов влияния", "пятой колонны", действующих в интересах политического руководства США, что по замыслу заокеанских "стратегов" должно привести к смене политического режима в России.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]