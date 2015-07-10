В Приморье перед судом предстанет водитель «Лексуса», сбивший детей на пляже

Прокурор Лазовского района утвердил обвинительное заключение в отношении жителя п. Преображение, который обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дородного движения лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью), ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа), ст. 264.1 УК РФ (повторное управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение). Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.

По версии следствия, в конце июля 2018г. мужчина, управляя автомобилем «LEXUS RX 300» в состоянии алкогольного опьянения, двигался с превышением скорости по автодороге, проходящей вдоль линии побережья моря в пос. Преображение.

Не справившись с управлением, он съехал с проезжей части на прибрежную полосу бухты Соколовская и сбил троих детей (возрастом 12, 8 и 6 лет).

В результате ДТП дети получили травмы, одному из пострадавших причинен тяжкий вред.

Чуть позднее водитель предоставил сотрудникам ГИБДД поддельное водительское удостоверение, которое он приобрел в 2017 году за денежное вознаграждение, после того как суд в 2016 году лишил его права управлять транспортными средствами за правонарушение в сфере безопасности дорожного движения.

Тогда суд привлек его к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей, лишив права управления транспортными средствами сроком на 1 год 6 месяцев

Учитывая, что фигурант повторно сел за руль в состоянии опьянения, в отношении него и было возбуждено уголовное дело ст. 264.1 УК РФ.

Обвиняемый вину в совершенных преступлениях признал в полном объеме.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Видео - https://www.instagram.com/dps_vl/.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]