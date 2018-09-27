Кожемяко пригрозил отставкой высокопоставленным чиновникам администрации Приморья
Бюрократические процедуры, затянутые сроки ввода в эксплуатацию зданий и подключение к сетям – все это говорит о неэффективном взаимодействии власти с бизнесом. Об этом заявил врио Губернатора Приморья Олег Кожемяко на совещании с департаментами Администрации края в понедельник, 29 октября.
Олег Кожемяко раскритиковал работу департаментов по улучшению инвестиционного климата.
«По подключению к сетям у нас самый низкий показатель в стране! Вы должны быть проводниками и помощниками для бизнеса, а вместо этого, строите барьеры. Если длительность процедур не будет изменена в ближайшие сроки, ответственные чиновники, от вице-губернатора и до руководителей сетевых хозяйств, покинут свои места», – заявил он, напомнив, что по всем показателям инвестиционной привлекательности Приморье находится на 76 месте из 85.
Аналогичная ситуация – с получением разрешения на строительство, а также сдачей готовых объектов.
«Объект сдается дольше, чем строится. Иногда уходит 14 месяцев на то, чтобы поставить его на учет. Это как понять? Люди не получают свои помещения, город – налогов, строитель не может получить деньги и приступить к другой стройке», – отметил врио Губернатора, отметив, что большая часть вопросов здесь относится к департаменту градостроительства Приморья.
Олег Кожемяко поручил разработать упрощенные механизмы работы с представителями бизнеса по каждому из направлений.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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