Пожар площадью в 1000 "квадратов" полыхает во Владивостоке (видео)
Продолжаются работы по тушению пожара на складе строительных материалов, расположенном на улице Выселковая во Владивостоке. В 20.52 пожар локализован. На месте происшествия работают 33 человека личного состава и 13 единиц техники. По предварительной оценке площадь пожара составляет более 1000 кв. м.
Ранее "Вести:Примоье" передавали, что сообщение о пожаре поступило 29 октября в 18.20 в пожарно-спасательную службу города Владивостока.
Спустя 6 минут 18.26 к месту происшествия прибыли первые расчёты огнеборцев, незамедлительно, приступившие к тушению.
Погибших и пострадавших нет.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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