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Вчера, 21:55
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Пожар площадью в 1000 "квадратов" полыхает во Владивостоке (видео)

Пожар площадью в 1000

Продолжаются работы по тушению пожара на складе строительных материалов, расположенном на улице Выселковая во Владивостоке. В 20.52 пожар локализован. На месте происшествия работают 33 человека личного состава и 13 единиц техники. По предварительной оценке площадь пожара составляет более 1000 кв. м.

Ранее "Вести:Примоье" передавали, что сообщение о пожаре поступило 29 октября в 18.20 в пожарно-спасательную службу города Владивостока.

Спустя 6 минут 18.26  к месту происшествия прибыли первые расчёты огнеборцев, незамедлительно, приступившие к тушению.

Погибших и пострадавших нет.

 


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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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