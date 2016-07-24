Более сотни косаток и белух содержатся в "тюрьме" в бухте Средней в Приморье

Более сотни китов – косаток и белух – содержатся в маленьких открытых вольерах в бухте Средней в Ливадии. Как сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на vl. ru, специалисты по морским млекопитающим уверены – животных выловили для последующего экспорта в Китай, где за них можно выручить десятки миллионов долларов.

Официально продажа мормлеков за рубеж в России, к сожалению, не запрещена: это можно только в «культурно-просветительских» целях, коммерческий вылов незаконен.

VL.ru публикует фотографии, сделанные в бухте Средней 9 октября. На них видны плавники трех косаток в вольере, по периметру которого ходят вооруженные люди. В этих вольерах два года назад был Центр адаптации морских млекопитающих ФГБНУ «ТИНРО-Центр», а другую часть «клеток» арендовали некие частные компании: ООО «Афалина», ООО «Белый кит», ООО «Океанариум ДВ» и ООО «Сочинский дельфинарий». В 2016 году Центр ТИНРО свое существование прекратил, а вот частники – нет.

По данным государственной ветеринарной инспекции Приморского края, "в бухте Средней Находкинского городского округа на 29.10.2018 находится в вольерах 90 голов белух и 11 голов косаток, в том числе принадлежащих ООО «Афалина» 23 головы белухи, 3 косатки; ООО «Океанариум ДВ» – 22 головы белухи, 3 косатки; ООО «Белый кит» – 23 головы белухи, 3 косатки; ООО «Сочинский дельфинарий» – 22 головы белухи, 3 косатки".

Госветинспекция по Приморскому краю сообщила, что животные в бухту поступали в период с 16 июля по 21 октября этого года, все животные прошли карантин, все чипированы, содержатся в вольерах по возрастным группам, нарушений ветеринарно-санитарных норм не выявлено.

Бизнес на косатках неоднократно привлекал внимание правоохранительных органов. В июне 2018 года Генеральная прокуратура России организовала уголовное преследование лиц за незаконную продажу семи косаток. Но продаж гораздо больше, чем семь, а привлечь к ответственности удается не всех и не всегда. Дело в том, что в российском законодательстве до сих пор нет правил содержания морских млекопитающих в неволе, а природоохранная прокуратура считает, что с момента вылова у отловщика появляется так называемое право собственности на зверя. Фактически, если у «ловца» есть ванна, в которую может поместиться косатка, законно обвинить его в жестоком обращении не сможет никто.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]