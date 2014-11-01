Приморцы выбрали лучшего участкового. Победителем народного голосования стал Александр Мартехи из Черниговки, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УМВД по Приморскому краю.



Участковый уполномоченный полиции отдела МВД России по Черниговскому району, старший лейтенант полиции Александр Мартеха рассказывает: «Однажды, возвращаясь домой из школы, я вспоминал урок истории, пройдённый накануне. Мы говорили о Великой Отечественной войне. О том, как люди грудью вставали на защиту нашей Родины. Отдавали свои жизни за свободу Советского народа… Дома, взяв в руки портрет деда, с которого на меня смотрел фронтовик, старший сержант Кремпоха Дмитрий Петрович, я понял, что продолжу его дело в борьбе со злом».

Путь к исполнению мечты будущего участкового был долгим… Учеба в школе, после - профтехучилище, служба в армии, обучение в юридическом колледже, переезд в Москву, работа в службе судебных приставов, учеба в юридическом институте. И только в июле 2013 года Александр Мартеха стал на шаг ближе к цели.

Служба участковых уполномоченных полиции – важнейшее звено между сотрудниками органов внутренних дел и простыми гражданами, дающее людям право на защиту в любое время дня и ночи. Ведь не зря говорят, что название службы произошло от слова «участие».

Ежедневно за помощью к полицейскому обращаются местные жители с самыми разными проблемами. У большинства есть номер телефона участкового. Оказать им поддержку и решить их вопросы участковый считает своей профессиональной обязанностью.

В территорию обслуживания Александра Мартеха входит село Черниговка, от улицы Энергетиков до улицы Шоссейной, а также села Грибное и Горный Хутор, общей численностью 3250 человек. С начала нынешнего года старший лейтенант полиции раскрыл 11 уголовных преступлений, привлёк к административной ответственности более 120 правонарушителей.

Нередко приходится помогать разрешить семейные и бытовые конфликты, жилищные проблемы, вести постоянный контроль за «нехорошими» домами и неблагонадёжными гражданами. Но иной раз важнее просто поговорить с человеком без составления протокола, выяснить причины, наставить на путь исправления.

По его словам, для того, чтобы быть по-настоящему народным участковым, надо относиться к людям не формально, а предельно внимательно, попытаться сделать всё от тебя зависящее, чтобы помочь человеку.

В качестве одного из примеров такого отношения к людям участковый вспоминает случай, когда во время дежурства находился в поселке Сибирцево. К нему обратился молодой человек с просьбой о помощи. Со слов мужчины, его 91-летняя бабушка более суток не отвечает на звонки и не открывает дверь в своей квартире на 3 этаже.

Незамедлительно прибыв по указанному адресу, оценив ситуацию, Александр заметил, что оконная рама на балконе приоткрыта. Вызвав автовышку и бригаду скорой помощи, участковый поднялся по лестнице в указанную квартиру. Открыв окно, он обнаружил пожилую женщину, лежащую на балконе. Женщина была в сознании, но сильно ослабела.

Отперев входную дверь, участковый впустил медиков, которые оказали первую помощь и госпитализировали пенсионерку в больницу, где позже у нее диагностировали сильное истощение организма. Пожилая женщина объяснила, что проживает в квартире одна и вышла на балкон, чтобы открыть окно для проветривания, но оступилась и упала. Подняться самостоятельно или позвать на помощь уже не могла.

Сейчас бабушка чувствует себя хорошо и не перестает благодарить и внука, и участкового, за то, что спасли ей жизнь и помогли в трудной ситуации.

Безупречная служба старшего лейтенанта Мартеха отмечена благодарностями руководства Управления МВД России по Приморскому краю, а также главы Черниговского сельского поселения. Но самыми высокими своими наградами Александр считает слова земляков, которые искренне благодарят своего участкового за уважительное отношение к людям, за справедливость и готовность прийти на помощь.

Даже когда зашла речь о конкурсе «Народный участковый», идею об участии принял не сразу, полагая, что ничего особенного, достойного высокого звания, не делает. Руководство же, видя усердие молодого сотрудника, решило иначе, выдвинув кандидатуру старшего лейтенанта на голосование. Как показало время, коллеги не ошиблись – Александр Мартеха, обойдя соперников, вышел во Всероссийский этап конкурса.

«На такой результат я и не рассчитывал. Но если за меня проголосовали, значит, в меня верят, и я постараюсь оправдать доверие граждан,» - уверенно заявляет участковый.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]