Cтало известно, когда на Владивосток обрушится сильный дождь

В конце предстоящей рабочей недели на Приморский край выйдет циклон с Желтого моря, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт Примпогода.

Ожидается, что осадки начнутся в четверг, 8 ноября, а своего пика непогода достигнет к обеду 9 ноября. Самые сильные осадки пройдут на восточном побережье Приморья ( около 40 мм ), во Владивостоке ожидается выпадение до 30 мм дождя.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]