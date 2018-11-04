Cтало известно, когда на Владивосток обрушится сильный дождь
В конце предстоящей рабочей недели на Приморский край выйдет циклон с Желтого моря, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт Примпогода.
Ожидается, что осадки начнутся в четверг, 8 ноября, а своего пика непогода достигнет к обеду 9 ноября. Самые сильные осадки пройдут на восточном побережье Приморья ( около 40 мм ), во Владивостоке ожидается выпадение до 30 мм дождя.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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