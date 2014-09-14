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Вчера, 23:50
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В Приморье в губернаторском "гонке" появился еще один кандидат с Сахалина

В Приморье в губернаторском

Фото: life.ru

В воскресенье 11 ноября в избирательную комиссию Приморского края поступил ещё один пакет документов для участия в выборах губернатора. Двадцать первой в списке стала самовыдвиженец Анна Устинова, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на dv.kp.ru.

- Анне Владимировне в декабре исполнится 36 лет. У неё – временная регистрация во Владивостоке. Устинова является председателем президиума общественной организации «Межрегиональная независимая антикоррупционная организация», - рассказала «Комсомольской правде» секретарь крайизбиркома Наталья Камаева.

Судя по официальной биографии, Устинова родилась в городе Корсакове Сахалинской области, в 2001 году окончила Аэрокосмический лицей в Самаре.

По данным российской энциклопедии кандидатов, в сентябре 2017 года Анна Устинова участвовала в выборах депутатов Совета депутатов муниципального округа Войковский в Москве. И там же, в Москве, возглавляет президиум местного отделения «Межрегиональной независимой антикоррупционной организации».

До окончания приема пакета документов в краевой избирком осталась всего неделя. Сейчас в списке претендентов на губернаторский пост - 11 самовыдвиженцев и 10 представителей политических партий. Повторные выборы пройдут 16 декабря.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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