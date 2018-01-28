Семьи моряков с пропавшего в Японском море судна получили компенсации
Родственники членов экипажа пропавшего в январе в Японском море судна "Восток" получили компенсации за гибель моряков, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на РИА Новости.
Напомним, утром 25 января рыболовецкое судно "Восток" перестало выходить на связь в Приморье, на нем сработал аварийный радиобуй. На борту находились 20 человек. По данным спасцентра, на месте поисков нашли два спасательных жилета, два спасательных круга, рыболовецкий буй, два плота, бытовой мусор и швартовую бухту, людей не обнаружено. Следователи возбудили уголовное дело. Судно "Восток" ходило под российским флагом, приписано к Невельску Сахалинской области. Собственником судна является ООО "ДВ-Флот". Поиски прекращены.
"Никого в море так и не было обнаружено, несмотря на тщательные поиски всеми судами, находящимися в районе гибели судна. Родственники моряков получили компенсацию за гибель моряков", — сказал председатель дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков (РПСМ) Николай Суханов.
Власти Сахалина сообщали, что семьи членов экипажа судна "Восток" получат по 1 миллиону рублей от властей. Компания "ДВ-флот" заявляла, что выплатит семьям по 1,5 миллиона рублей. Кроме того, родственники могли рассчитывать на компенсации со стороны страховой компании.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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