Обманутые дольщики в Приморье могут получить компенсации из бюджета региона

Депутаты Приморья в четверг на внеочередном заседании законодательного собрания региона приняли закон о защите прав обманутых дольщиков, который предусматривает выделение им компенсации из краевого бюджета.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на РИА Новости, депутаты рассмотрели в трех чтениях и поддержали законодательную инициативу врио губернатора края Олега Кожемяко "О защите прав граждан Российской Федерации, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирного дома на территории Приморского края и чьи права нарушены".

"Помощь за счет средств краевого бюджета смогут получить приморцы, включенные в краевой реестр пострадавших участников долевого строительства. В законопроекте прописаны условия признания незавершенного строительством многоквартирного дома проблемным объектом, а также понятия "пострадавший участник долевого строительства" и "недобросовестный застройщик", — говорится в сообщении.

Порядок признания дома проблемным объектом и ведения реестра пострадавших дольщиков утверждает администрация Приморского края.

Дольщик получит единовременную выплату, если у него будет требование к недобросовестному застройщику о передаче жилого помещения или денежное требование, основанные на заключенном до даты вступления в силу этого закона договоре. Кроме того, выплата предоставляется, если дольщик уступит департаменту земельных и имущественных отношений Приморского края свое право требования к застройщику.

Пока установленным критериям в Приморье соответствуют два объекта, где 222 дольщика, а сумма, затраченная на строительство, — 557,8 миллиона рублей. В проекте краевого бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов на эти цели предусмотрены 83 миллиона рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]