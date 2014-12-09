В Находке эксперты проверили одну из крупнейших стивидорных компаний на соблюдение мер экологической безопасности. Находкинский морской торговый порт прошел экологическую экспертизу и отчитался о переходе на максимально безопасные технологии перевалки грузов. Какие передовые практики оказались самыми эффективными в борьбе с угольной пылью?

Работу комплексной системы пылеподавления анализировали на протяжении месяца: измеряли концентрацию пыли в воздухе, проверяли работу оросительных систем, надежность ветрозащитных экранов. Не подвел мировой опыт, признают эксперты! Ведь новые технологии, которые взял на вооружение Находкинский морской торговый порт, ударно справляются с угольной пылью!

Евгений Полыгалов, докер-механизатор Находкинского МТП: «Есть специальный раствор, такой как бишофит, который при накрытии угольных штабелей образует густую пленку. Пушки появились здесь недавно, а вот поливочные машины с бишофитом работают уже два года».

Бахыт Мельдиханов без малого 30 лет работает в Находке на градообразующем предприятии. Трудовой путь начинал докером, затем стал бригадиром. Вспоминает, что в прежние годы местные порты в больших объемах отправляли на экспорт лес, металл и другие грузы. Но времена изменились: на мировых рынках вырос спрос на уголь, и стивидоры перепрофилировались на этот вид груза. Например, Находкинский МТП выгружает в сутки более 500 вагонов черного золота, используя современные технологии.

Бахыт Мельдиханов, бригадир бригады докеров Находкинского МТП: «Это ведущее предприятие не только нашего города, но и края. Он на слуху — Морской торговый порт — и я горд за предприятие, которое дало мне работу!»

Установка пылеветрозащитных экранов — один из дорогостоящих проектов большой программы, рассчитанной до 2020 года. Стенки с особой перфорацией разместили с учетом розы ветров, схем перегрузки и движения транспорта. Теперь эти зоны защищены от ветра и распространения пыли. Ее сдерживают и новые водяные пушки, которые круглосуточно орошают уголь. А еще здесь готовятся применять технологию закрытой выгрузки угля с помощью вагоноопрокидывателя.

Валентин Чугунов, директор капитального строительства Находкинского МТП: «В этом году построено более 700 метров погонных ветрозащитных экранов, запущены в эксплуатацию шесть стационарных пушек пылеподавления. Они не только могут подавать воду, но и работают как снегообразующие пушки. Стоимость экранов — 80 млн рублей, а на пушки ушло более 72 млн рублей».

Работа по благоустройству и улучшению условий в микрорайоне Астафьева — еще одно обязательство предприятия. Так, в подъездах домов установили более 200 новых стеклопакетов. Полностью заменили старые окна на пластиковые и в детском саду № 66. А еще построили для детей игровую и спортивную площадки с горками, каруселями и тренажерами.

Детские городки обошлись почти в полтора миллиона рублей, зато теперь интересно проводить время здесь могут юные жители Находки!

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]