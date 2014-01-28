17 детских садов начнут строить в Приморье в 2019 году за счет федеральных средств. Об этом заявил врио губернатора края Олег Кожемяко в четверг, 22 ноября, на встрече с представителями попечительских советов школ и детских садов края.

Как сообщили в пресс-службе администрации края, всего Приморью требуется 38 новых детских садов. Строительство 17 из них уже одобрено правительством, к их возведению приступят в 2019 году по федеральной программе. Также в следующем году начнется строительство двух новых школ – в бухте Аякс на острове Русском и в районе Патрокл во Владивостоке.

Олег Кожемяко подчеркнул: он поставил задачу сделать проекты новых образовательных учреждений современными, не повторяя типовые здания, спроектированные в 60-е годы.

«Проекты новых школ и детсадов должны нести в себе формат нового подхода к образованию, чтобы они позволяли детям чувствовать комфортную среду. При строительстве новых школ нам нужно применять практики лучших мировых проектов. По затратам на строительство средства те же самые, но формат и подход к системе образования будет меняться», – отметил он.

Новые форматы по поручению Олега Кожемяко в регионе вводятся и при подготовке педагогов. На это направлены, в том числе, меры по привлечению в сферу образования молодых кадров – «подъемные» для начинающих специалистов, компенсации расходов на аренду жилья, доплата по 10 тысяч рублей молодым педагогам и компенсация стоимости коммунальных услуг. Соответствующие поправки в краевое законодательство уже приняли в трех чтениях депутаты Законодательного Собрания Приморья.

Также в бюджете на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов по поручению Олега Кожемяко заложено увеличение финансовой обеспеченности школ и детских садов: в полтора и в три раза соответственно. Эти средства пойдут на повышение окладов педагогических работников и модернизацию учебного процесса – закупку оборудования, приобретение спортивного инвентаря, музыкальных инструментов.

Помимо строительства новых школ и детских садов разрабатывается «дорожная карта» ремонта образовательных учреждений по краю. В ней будут прописаны необходимые работы – от косметического до замены окон, кровли, благоустройства пришкольных территорий.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]