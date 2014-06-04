В Приморье полицейские задержали подозреваемого в мошенничестве

В дежурную часть отдела МВД России по городу Уссурийску поступило заявление 30-летнего местного жителя, который сообщил, что стал жертвой мошенника. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

Мужчина рассказал, что в июне 2017 года ранее известный ему поставщик строительных материалов, предложил внести 10 тысяч рублей на закупку строительных материалов. За использование денег руководитель фирмы пообещал вернуть долг заявителю с процентами. Потерпевший перевел указанную сумму. В указанный срок деньги злоумышленник не вернул, попросив отсрочку в течении года. Через год он позвонил и сообщил, что собирается вернуть всю сумму с процентами в конце недели и предложил потерпевшему приобрести строительные материалы по заниженным ценам. Ввиду того, что стройматериалы были необходимы заявителю, он оплатил товар на сумму 17 тысяч 150 рублей, после чего продавец перестал выходить на связь.

В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность и задержали 39-летнего жителя города Владивостока, подозреваемого в совершении имущественного преступления.

В отделе полиции мужчина признался, что является генеральным директором фирмы по оптовой и розничной продаже строительных материалов. Когда его компания перестала приносить доход и он стал неплатежеспособен, придумал способ решать свои финансовые проблемы за счет бывших клиентов, составляя фиктивные договоры на предоставление товара по заниженным ценам. Главным условием покупки товара было внесение предоплаты. Таким образом, получая денежные средства потерпевших, мужчина переставал выходить на связь. Для получения денег злоумышленник использовал банковскую карту своего родственника.

Позже с заявлением в полицию обратились еще семеро жителей Приморского края, которые также сообщили о том, что перевели гражданину в качестве предоплаты за приобретение строительных материалов денежные средства. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, составил около 600 тысяч рублей.

Возбуждены восемь уголовных дел по признакам преступления, предусмотренным частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]