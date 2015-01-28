Cхему нелегального ввоза японских машин в РФ вскрыли в Приморье
Незаконный ввоз из Японии партии дорогостоящих автомобилей под видом запчастей пресекли сотрудники службы по противодействию коррупции Дальневосточного таможенного управления и оперативно-розыскного отдела Владивостокской таможни. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на отделение по связям с общественностью ДВТУ.
Перевозчик представил во Владивостокскую таможню грузовую декларацию и другие товаросопроводительные документы, в соответствии с которыми на теплоходе «WINNER», прибывшим в морской порт Славянка из порта Тояма (Япония), ввозятся запасные части (кузова, двигатели внутреннего сгорания, ходовые части, рамы и т.д.). Но таможенники выяснили, что ввезенные товары представляют собой полностью укомплектованные автомобили известных марок: Toyota Land Cruiser, Toyota Land Cruiser Prado, Mitsubishi Pajero, Toyota Dyna, Toyota Hino, Тoyota Crown. Узлы и агрегаты каждого автомобиля собраны заводским способом и без применения сложных операций по демонтажу отделить их друг от друга невозможно.
Как отметил представитель службы по противодействию коррупции Дальневосточного таможенного управления, данная товарная партия для перевозчика являлась пробной. Злоумышленники, видимо, считали, что на географически удаленном таможенном посту Морской порт Славянка не будет должного контроля со стороны правоохранительных подразделений Владивостокской таможни.
По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 3 ст. 16.1 КоАП РФ.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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