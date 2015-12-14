Десятки миллионов рублей получили авторы социальных проектов в Приморском крае. На Дальнем Востоке регион стал лидером по количеству выигранных президентских грантов для некоммерческих организаций. Более того, следя за успехами местных активистов, краевые власти решили усилить бюджетную поддержку социальных идей и стартапов.

Гости музея-усадьбы в городе Находка впервые пробуют взять в руки настоящий ухват. Вместо авторучек ребята пишут пером и чернилами. Юные посетители живут по правилам XIX века и многое узнают об истории родного края — такова суть проекта под названием «Переселенцы». В '17-ом году его авторы выиграли президентский грант в 1,5 миллиона рублей и практически с нуля построили свою усадьбу, воссоздали элементы исторического убранства.

Василий Анохин, руководитель молодежной краеведческой общественной организации «Клио»: «С весны мы далеко, конечно, продвинулись. Уже у нас готов основной объект нашей экспозиции — в нем много всего предусмотрено… Ну, три постройки главных мы сделали: это дом-изба, столярная мастерская и баня».

Авторы социально значимых проектов Приморья накануне встретились во Владивостоке — здесь прошел большой форум для некоммерческих организаций края. Среди участников — 32 победителя конкурса президентских грантов, который прошел уже в этом году. Лучший результат по Дальнему Востоку! Перспективные начинания приморцев активно поддерживают и федеральный, и региональный бюджеты.

Павел Ясевич, директор департамента внутренней политики Приморского края: «В следующем году мы ожидаем, не побоюсь этого слова, революцию в сфере предоставления финансовой поддержки НКО в ПК. Если в этом году на том конкурсе, который у нас проходит сейчас, мы распределяем 6 миллионов рублей. То в следующем году мы будем распределять порядка 60 миллионов».

На сегодня в Приморском крае действуют 2,5 тысячи социально направленных некоммерческих организаций. В работе — десятки идей, которые не воплотить в жизнь без поддержки государства. Победителем одного из прошлых президентских конкурсов стала школа «Активный пенсионер». Возрастные ученики осваивают компьютер, занимаются творчеством и аэробикой. Уже сейчас желающих поступить в эту школу больше, чем вмещают классные комнаты — необходимо расширяться!

Екатерина Кожемяченко, ученица школы «Активный пенсионер»: «Я пришла сегодня, в первый раз на занятии. Я восхищена — мне очень нравится. Нравится подвижность, нравится, что улыбаются. Мне нравится, как оздоравливаются…»

По итогам второго президентского конкурса этого года Приморский край получил грантов на сумму 65 миллионов рублей. В целом же победители из всех регионов страны получат в помощь своим социальным проектам 4,5 миллиарда из федерального бюджета.

Ваша оценка данного материала: 5 4 3 2 1 Голосовать Результаты опроса

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]