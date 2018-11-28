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Cоцсети негодуют от кадров из Артема: на улицу выбрасывают сотни полуживых куриц (видео)

Cоцсети негодуют от кадров из Артема: на улицу выбрасывают сотни полуживых куриц (видео)

Инстаграм-паблик dpskontrol_125rus опубликовал видео, автор которого утверждает, что оно записано в Артеме. На видео запечатлено большое количество полуживых куриц, которых выбросили на улицу. Судя по всему, многие животные уже мертвы, остальные с трудом передвигаются.

«Это жуткое вредительство происходит не где-нибудь, а в Артеме. Каждый день здесь убивают несчастную птицу. С 9 ноября кур не кормят. Выкидывают еле живых на улицу. В цехах беспощадно убивают. Работники плачут, но ничего изменить не в состоянии. Ужас!» — говорится в сообщении

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Сообщение от подписчика: "ШОК!!! Это жуткое вредительство происходит не где-нибудь, а в Артеме, на нашей Михайловской птицефабрике. Каждый день здесь убивают несчастную птицу. С 9-го ноября кур не кормят. Выкидывают еле живых на улицу. В цехах беспощадно убивают. Работники плачут, но ничего изменить не в состоянии. Ужас!". . Что, бл..., вообще происходит?! Уничтожаются одно за другим предприятия, и конца-края этому беспределу не видно. Где наша гребанная власть, экологи, прокуратура??? Новость взята у @artem.news.plus #Кожемяко #артемпортал #артемплюс #НовостиАртема

Публикация от Дпс Контроль 125rus (@dpskontrol_125rus)


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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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