Cоцсети негодуют от кадров из Артема: на улицу выбрасывают сотни полуживых куриц (видео)

Инстаграм-паблик dpskontrol_125rus опубликовал видео, автор которого утверждает, что оно записано в Артеме. На видео запечатлено большое количество полуживых куриц, которых выбросили на улицу. Судя по всему, многие животные уже мертвы, остальные с трудом передвигаются.

«Это жуткое вредительство происходит не где-нибудь, а в Артеме. Каждый день здесь убивают несчастную птицу. С 9 ноября кур не кормят. Выкидывают еле живых на улицу. В цехах беспощадно убивают. Работники плачут, но ничего изменить не в состоянии. Ужас!» — говорится в сообщении

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]