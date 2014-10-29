Хабаровчане все чаще предпочитают ставить на учёт свои автомобили в Приморском крае или Еврейской Автономии. Причина - порой тройная выгода. Почему мощные авто в Приморье обходятся дешевле и стоит ли ждать послаблений в Хабаровском крае, выясняла корреспондент "Вести:Хабаровск" Анна Кальчук.

"Она комфортная это раз. Мощная, быстрая, безопасность по трассе"

Идеальный автомобиль - говорит Антон Осиевский. Но для Хабаровского края - это слишком дорогое удовольствие - триста лошадиных сил под капотом обходятся в 45 тысяч рублей налога ежегодно. А потому и Антон и многие его товарищи зарегистрировали свои иномарки в Приморье через родственников и знакомых. Уже подсчитали - в их окружении семеро из 10 платят соседям.

Сергей Зубов, житель г. Хабаровска: "Это автомобиль для души, езжу на ней крайне редко. 1500 - 2000 тыс за год она у меня проезжает. Здесь налог был 46 тыс в Приморье 12 600"

Ставка транспортного налога устранавливается на федеральном уровне. А вот окончательные суммы принимают региональные парламенты. Приморский край, к примеру, пошел по пути дифференциации. У кого автомобиль от 3х лет и старше, тот платит меньше. И это абсолютно оправданно.

Леонид Утенков, старший преподаватель кафедры технической эксплуатации и сервиса технологических машин и оборудования ТОГУ: "Действительно с первого поворота коленчатого вала ресурс начинает исчерповаться и выходные характеристики действительно меняются"

И вот как выглядит транспортный налог в трех дальневосточных субъектах. Возьмём популярный марк два . В Хабаровском крае, где ставка 150 рублей за каждую лашадиную силу, за него придется отдать 42 тысячи рублей, в Еврейской автономии чуть меньше. В Приморье, с учетом скидки на возраст - 12 с половиной тысяч.

Евгений Солоненко, председатель молодежной общественной палаты при Законодательной думе Хабаровского края: "Коэффициент, который действует в Хабаровском крае действительно очень высок. такой коэффициент действует в Москве и СПб. Но нельзя столицу ДФО приравнивать к столице страны"

Дифференцированная ставка "чем старше, тем дешевле" в нашем регионе обоснованна, уверены эксперты. По данным австостата на Дальнем Востоке самый возрастной автопарк, в топе 15-ти кстати, нет Приморского края. Зато Хабаровский на 11 строке. Предложение о снижении налога краевые законодатели уже вносили.

Сергей Луговской, председатель Законодательной думы Хабаровского края: "Упираемся в мнение минфина, к примеру, если мы будем снижать транспортный налог, то он повлечет за собой недополучение средств Но мы сегодня не знаем картинку, сколько граждан зарегистрировано в других субъектах"

Вероятно, выпадающий доход можно будет получить за счёт возвращения тех, кто пока регистрируется в чужом регоне. Уже дано поручение рассмотреть вопрос на думских комитетах. А значит старт на снижение налога дан.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]