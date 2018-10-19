Хабаровск оплакивает потерю столичного статуса

Положительная резолюция Президента России Владимира Путина на письме врио губернатора Приморья Олега Кожемяко о необходимости переноса столицы ДФО во Владивосток вызвала глубокое разочарование в Хабаровске. "Вести:Приморье" сообщают со ссылкой на издание Амурпресс. Инфорагентство проанализировала причны, которые спрособствовали утрате Хабарвоском статуса солицы ДФО:

"Когда только эта тема возникла в общественном пространстве, хабаровчане активно включились в ее обсуждение, приводя многочисленные аргументы в защиту существующего статус кво. Приводились аргументы о бурном экономическом росте города на Амуре, его удобном геополитическом и стратегическом расположении, нахождении на пересечении торговых путей региона и устраивающей всех логистике,.

Некоторые деятели договаривались даже до маразма, утверждая, что в случае войны первым как раз и будут бомбить Владивосток, а ракеты, пущенные в Хабаровск, наши ПВО успеют перехватить. Ну, да Бог с ними, чем бы дитя не тешилось, как говорится. Важно другое. Жители дальневосточной столицы готовы были писать обращения в адрес Президента страны и выходить на публичные акции, но затем как-то резко свернули свою активность и почти на месяц забыли об этой теме, что также могло подвигнуть федеральную власть утвердиться в решении о переносе.

Немалую толику в дело успокения земляков внес новый губернатор Сергей Фургал, который уверенно заявлял об исторической невозможности смены региональной столицы. «Относитесь к этому спокойно, никто столицу у нас не заберет. Мы ее просто никому не отдадим. А вот развиваться будем», - заявлял он с одной трибуны. С другой развивал тему дальше: «Мы тоже сами себе с усами, знаем, что нужно делать и как делать, чтобы Хабаровск был столицей Дальнего Востока не только по названию, но и по определению».

Но, как оказалось, это были только слова. На деле Москву больше удивляли новости из региона, который возглавил представитель ЛДПР, чем вселяли оптимизм. То Фургал устроил войну с краевым парламентом за сохранение единоличных полномочий по управлению регионом. То в бюджете края под секвестр попали целые разделы, в которых федеральное правительство готово было участвовать в режиме софинансирования. То ни стого, ни с сего посыпалась ситуация в городе президентского внимания Комсомольске-на-Амуре.

На таком фоне аргументация врио Приморья о набирающих силу позитивных процессах в этом регионе выглядела все более убедительной, а активность кандидата в губернаторы была направлена на объединение всех сил региона, а не на их разобщение, как у хабаровского визави.

Попытки некоторых хабаровских политологов представить действия Сергея Фургала оптимальными не всегда опирались на факты. Вот, например, что недавно заявлял информационному агентству «EastRussua» авторитетный хабаровский политолог Леонид Бляхер: «Стоит отметить, что в данных условиях (а других, увы, нет) С.И. Фургал предпринимает едва ли не оптимальные шаги… Большая часть управленцев, не замешанных в скандалах, делающих свое дело, осталось на месте. Нет конфликта и с региональным отделением «Единой России». Конфликта нет настолько, что иные рупоры общественного мнения начинают обвинять губернатора в «измене»…

Однако в реальности конфликт с подачи того же Фургала все только разрастался. Из регионального правительства была вброшена «взрывная» информация о сумасшедших пенсиях депутатов и бывшего губернатора Шпорта, единственной целью которой была компоментация политических оппонентов. С этой же целью на берегу Татарского пролива оппоненты «Единой России» стали собирать подписи за отставку краевого спикера. Спрашивается, зачем все это было нужно новому главе региона, у которого и в губернаторском хозяйстве забот пруд пруди?

Наверно, Сергей Фургал, мог преследовать какие-то узко партийные цели ЛДПР, поставленные перед ними Жириновским. Вождь партии, кстати, так и не разрешил своему хабаровскому ставленнику выйти из рядов либеральных демократов, хотя Фургал и убеждал избирателей, что приостановил членство в ЛДПР. К чему, скажите, отвергать очевидное?

Подобное развитие ситуации, как представляется, все больше утверждало Кремль в недоговороспобности нового губернатора. Он и к власти то пришел на волне нарушения ряда обязательств перед своими коллегами из «Единой России». На протяжении нескольких избирательных циклов, как сообщают инсайдеры, «ЕР» расчищало путь для Фургала на госдумовских выборах в некоторых избирательных округах Хабаровского края, надеясь на взаимность. Он побеждал и получал мандат депутата Госдумы. Когда же дошло дело до губернаторских выборов, он, возможно, просто перешагнул предыдущие договоренности и ступил во власть.

Соответственно, Фургал сделал свой вывод, на что, в принципе, имел право, а Кремль свой. Как можно доверять столичный регион в ДФО человеку, которому с точки зрения существующей вертикали власти нельзя доверять вовсе? Думается, что все эти размышления могли лечь в подоплеку принимаемого решения о переносе дальневосточной столицы. Но это, хоть не немаловажные, но все-таки субъективные факторы.

Объективность же такова, что до последнего времени Хабаровскому краю удавалось сохранять экономический и политический паритет в отношениях с Приморьем. На берегах Золотого Рога готовились к саммиту АТЭС, а в Комсомольске-на-Амуре взялись за реализацию плана реновации промышленной столицы Дальнего Востока. В Большом Камне начали строительство суперверфи, - на берегах Амура возродили судостроение и вдохнули жизнь в авиастроение. В Приморье остров Русский сделали российской офф-шорной зоной, а на севере Хабаровского края задумались о суперпроекте строительства моста через Татарский против и прилежащей железной дороге длиной в полтысячи километров.

«Однако, - считает политолог Сергей Григорьев, - в связи с кардинальной сменой власти в Хабаровском крае, регион стал уходить на второй план в экономической повестке ДФО, что и выразилось в намерении власти перенести столицу во Владивосток. Законодательно этот акт должен подтвердить Указ Президента РФ, который, думается, не заставит себя долго ждать».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]