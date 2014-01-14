Крупную незаконную рубку деревьев выявили в Приморье

Масштабную незаконную рубку леса обнаружили в районе Дальнегорска после обращения местных жителей к врио губернатора Приморского края Олегу Кожемяко. Ущерб оценивается более чем в 43 млн рублей.

Крупную рубку деревьев сотрудники лесничества обнаружили в районе распадка Шубенка вблизи Дальнегорска, куда выехали по поручению врио губернатора. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

На месте специалисты Кавалеровского филиала Приморского лесничества обнаружили пни от незаконно срубленных дуба, липы, клена, кедра, осины и белой березы – всего 406 деревьев. Размер ущерба – 43,5 миллиона рублей.

Изъято несколько единиц грузовой техники, возбуждено уголовное дело. На месте работали сотрудники нескольких филиалов лесничеств совместно с ФСБ и полицией. Виновные устанавливаются, нарушителям грозит лишение свободы. Также виновникам придется возместить ущерб.

В Дальнегорске и Кавалеровском районе большое количество обращений граждан касаются незаконных рубок и дефицита дров для населения. Ранее был уволен и.о. директора Кавалеровского лесничества, который не справился с обязанностями по обеспечению граждан дровами. Были обнаружены провалы в этой работе в Дальнегорске, Кавалеровском и Ольгинском районах.

В последующем выявились и факты незаконных рубок. Предыдущим руководителем лесничества меры по выявлению и пресечению незаконных рубок не принимались, несмотря на то, что на рубку в районе распадка Шубенка жалобы граждан поступали неоднократно.

Напомним, в ноябре Олег Кожемяко освободил от должности руководителя краевого учреждения «Приморское лесничество» Дмитрия Семикина. Причиной стал провал в обеспечении населения дровами. Такое решение врио губернатора принял 17 ноября во время рабочей поездки в Чугуевский район.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]