Еще более 40 муниципальных учреждений культуры и спорта в Приморье станут доступными для инвалидов

Более 10 миллионов рублей в 2018 году получили муниципальные образования Приморья на реализацию программы «Доступная среда». Полностью завершили адаптацию запланированных на этот год объектов в Арсеньеве, Находке, Партизанске, Уссурийске, Кавалеровском, Лазовском, Октябрьском, Партизанском, Хорольском и Шкотовском районах.

Как сообщили «Вестям: Приморье» в департаменте труда и социального развития Приморского края, в этом году заявки на участие в программе предоставили 17 муниципалитетов. Программные средства направлены на обеспечение доступности 43 муниципальных объектов культуры и спорта.

Всего на программные мероприятия по «Доступной среде» на 2018 год запланировано 54,6 миллионов рублей. Из них почти 28 миллионов рублей – ассигнования краевого бюджета.

Кроме субсидий для муниципалитетов средства направлены на адаптацию для маломобильных граждан краевых учреждений культуры, спорта, здравоохранения, социальной защиты, занятости населения.

«По плану в этом году предстояло адаптировать 84 объекта. Таким образом доля объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры, доступных к концу года для инвалидов, должна быть не менее 59,7%», – уточняют в ведомстве.

Часть средств расходуется на проведение совместных с инвалидами мероприятий, а также на обучение русскому жестовому языку специалистов учреждений.

«Впервые такое обучение практиковали в 2016 году. Полезные навыки получили более 40 социальных работников. В 2017 году подобное обучение прошли 20 специалистов краевых учреждений физкультуры и спорта, занимающиеся с инвалидами. В этом году свидетельства об окончании курсов получили еще 10 наших специалистов, сотрудников отделов приема населения по социальным вопросам», – информирует и.о. директора департамента Светлана Красицкая.

В ведомстве заверили, что в следующем году реализация программы «Доступная среда» в Приморье продолжится. На мероприятия запланировали 28 миллионов рублей.

Вопрос развития безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями – один из важнейших в социальной политике государства. В среду, выступая на церемонии вручения государственной премии правозащитникам, Президент Российской Федерации Владимир Путин отметил, что за последние годы удалось заметно продвинуться в этом направлении. Однако многое еще предстоит сделать.

«Сейчас мы приступаем к реализации новых национальных проектов. Создавая благоустроенную среду для жизни в городских и сельских территориях, мы обязаны думать о людях с ограничениями по здоровью, учитывать их особые потребности. Действуя в тесном контакте с общественными объединениями, не упускать из виду ни одной детали, влияющей на качество их жизни, на соблюдение их прав. Это наша прямая ответственность», – подчеркнул глава государства.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]