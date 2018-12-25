Уссурийский фермер остался без земли и без возможностей содержать свое хозяйство. Житель одного из местных сел обращался за помощью в администрацию округа, в прокуратуру и лично к губернатору Приморского края. Сейчас, чтобы прокормить свой скот, он вынужден нарушать закон.

Молодой фермер из села Воздвиженка вынужден пасти почти 70 голов скота на чужой земле. Местные поля не успели распахать после уборки сои — за неимением выбора, коров гонят сюда. Участок под пастбище обещала выделить местная администрация. В итоге землю, на которую рассчитывал Иван Кэпэцинэ, и где пас скот, начиная с 2015-го, местные чиновники отдали другому.

Иван Кэпэцинэ, фермер: «Они все знали, что я нуждаюсь в земле, но отдали землю совсем другому человеку. Что мне делать весной, где выпасать скот, я не знаю.

- Придется забить?

- Я буду сокращаться до минимума, потому что я, как начинающий фермер, брал обязательства перед департаментом выполнять свой бизнес-план…»

Иван Кэпэцинэ выиграл грант как начинающий фермер Приморья, получил диплом инженера-зоотехника, с нуля создал молочное хозяйство фактически на личном подсобном участке. Уссурийской администрации в свое время поверил на слово — обещали землю, как только муниципалитет получит ее из федеральной собственности. Теперь — уже в письменной форме — чиновники поясняют, что наш герой просто опоздал со своим заявлением. Хотя два агрария подали бумаги в один и тот же день, и у соперника Ивана молочного скота нет вовсе.

Администрация Уссурийского городского округа: «Ваше первое письменное обращение в Управление по работе с территориями администрации УГО поступило 12 сентября 2018 года… По данному обращению подготовлен и направлен отказ в связи с отсутствием в пакете документов схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории…»

В администрации Уссурийского округа прокомментировать ситуацию отказались. В отписках, которые получил Иван, намекают, что неподалеку есть еще земля — 25 гектаров — их муниципалитет оформляет уже сейчас. Процесс этот, скорее всего, займет не меньше полугода. А после судьбу участка вновь решит состязание на скорость — кто из местных аграриев быстрее других подаст полный пакет документов.

Иван Кэпэцинэ, фермер: «Это, на самом деле, тяжелый труд. Сложно было это все создавать, это делать. Я тут делал все с нуля. И не только на деньги гранта — получил полтора миллиона — я и кредиты привлекал. То, что касаемо денег гранта — их хватило на малую часть. Все остальное — я привлекал заемные средства и вкладывал их в эту ферму».

Свою маленькую ферму Иван Кэпэцинэ мечтал превратить в процветающее хозяйство. Хотел строить здесь современный коровник на сто голов. Для этого на время работ необходимо перевести скот в другое место — на летнее пастбище. Нет земли — нет развития. И о мечтах сейчас тоже приходится забыть…

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]