27 декабря на острове Русский открыли памятник великому русскому поэту Осипу Мандельштаму. Скульптура, созданная в 1985 году приморцем Валерием Ненаживиным, после покушения вандалов долгие годы хранилась в мастерской художника. И только после смерти мастера его работа, первый в России памятник Осипу Мандельштаму, был передан в дар Федеральному университету.

Пробирающий до костей морозный день — точно напоминание о трагической судьбе Осипа Мандельштама, закончившего свой жизненный путь в одном из пересыльных лагерей Владивостока. 27 декабря 1938 года поэт погиб от истощения в больничном бараке, ему было 47 лет.

- Божье имя, как большая птица, вылетела из груди...

- Впереди густой туман клубится и пустая клетка позади...

На территории кампуса острова Русский Осипу Мандельштаму торжественно открывают памятник. Эта скульптура приморского мастера Валерия Ненаживина разделила печальную судьбу поэта. Она не раз страдала от рук вандалов и много лет находилась на реставрации в мастерской художника.

Никита Анисимов, ректор ДВФУ: «Скульптура хранилась в мастерской до 2017 года и после смерти скульптора его дочь Ольга подарила всю коллекцию ДВФУ».

Спустя 80 лет после смерти Мандельштама владивостокцы решили восстановить справедливость, дав памятнику вторую прописку.

Феликс Ажимов, директор Школы искусств и гуманитарных наук ДВФУ: «Пусть это место в одном из уютных двориков среди корпусов, тихое и отчасти романтичное, станет одним из символов нашей культуры!»

Для студентов Федерального университета памятные чтения стихов теперь будут проходить рядом со скульптурой русского мастера поэзии. Там, где открывается вид на мост, который связывает Владивосток с островом Русский, продолжится посмертная жизнь творчества Мандельштама.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]