В Приморье вспоминают заслуженного художника РФ Валерия Ненаживина

Сегодня, 12 мая, в Приморье вспоминают известного скульптора, заслуженного художника Российской Федерации Валерия Ненаживина. В этот день в мае 2017-го он ушел из жизни, но оставил богатое творческое наследие.

В числе работ Валерия Геннадьевича - памятник Осипу Мандельштаму (на территории ВГУЭС), скульптурная группа в парке Победы (на 2-й Речке) и мемориал «Боевая слава Тихоокеанского флота» во Владивостоке. Скульптурные ансамбли, мемориалы, памятники и бюсты работы Ненаживина установлены во многих приморских городах – в Уссурийске, Дальнегорске, Артеме. Обширная художественная коллекция мастера сегодня хранится в Дальневосточном Федеральном университете.

Подробней о жизненном пути и творческих победах известного скульптора смотрите сюжет в программе "Вести: Приморье" на телеканале "Россия-1" сегодня, 12 мая, в 21:05.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]