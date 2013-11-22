Специалисты идентифицировали тигра, своровавшего собак у пограничников в Приморье

Специалисты ФГБУ «Земля леопарда» провели идентификацию амурского тигра, отловленного 2 января на пограничной заставе в границах национального парка. Выяснилось, что восемь лет назад ученые дали этому хищнику имя Тихон, и в настоящее время его возраст составляет не менее 13 лет, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на экологов.

Тигр был изъят из дикой природы после того, как встревожил ученых необычным поведением. Несколько дней хищник приходил на пограничную заставу, в один из визитов похитив двух служебных собак. При этом зверь не выказывал страха перед людьми и не реагировал на отпугивающие мероприятия. После отлова при помощи усыпляющего вещества тигр был помещен в карантинный блок Центра реабилитации тигров и других редких животных (МРОО «Центр «Тигр») в поселке Алексеевка.

Еще до поимки тигра научные сотрудники «Земли леопарда» предположили, что гостем пограничной заставы стал хищник по имени Тихон. Такой вывод был сделан при сличении узора полосок на снимках зверя с места происшествия. Эти данные были подтверждены после того, как животное оказалось в руках специалистов. Впервые этот тигр был зафиксирован в 2011 году в возрасте не менее пяти лет, а, значит, сейчас ему не меньше 13 лет.

Первичное обследование показало, что причиной нетипичного поведения зверя могла стать невозможность полноценно охотиться из-за старости. В районе обитания Тихона фиксируется множество диких копытных, однако полусточенные клыки и отсутствие прежних сил могло свести охоту на нет. В настоящее время специалисты МРОО «Центр «Тигр» ожидают результаты анализов, которые покажут, был ли болен отловленный хищник.

Сейчас тигр Тихон приходит в себя после наркоза в Центре реабилитации. По сообщению специалистов, зверь уже активно ходит по клетке, принимает пищу и показывает нормальные реакции дикого зверя. Вероятно, что вскоре он будет выпущен в просторный вольер, где проведет определенное время до решения его дальнейшей судьбы. По итогам результатов анализа и наблюдения за зверем его будущее определит экспертный совет.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]