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Вчера, 17:31
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В Приморье выявлены нарушители пожарной безопасности лесов

В Приморье выявлены нарушители пожарной безопасности лесов

Патрульно-контрольные группы Приморья за прошедшие сутки, 9 января, составили семь протоколов в отношении нарушителей пожарной безопасности в лесах, выдали два предупреждения.

Как сообщили «Вестям: Приморье» в ГУ МЧС России по Приморскому краю, в эти дни специалисты патрульных, патрульно-контрольных и патрульно-маневренных групп проводят профилактические рейды и беседы с жителями районов о соблюдении правил пожарной безопасности.

Лесные пожары в этом году начались гораздо раньше обычного из-за малоснежной зимы и установившейся сухой ветреной погоды.

По данным краевого департамента лесного хозяйства, с начала года произошло пять лесных пожаров. Два из них начались и были ликвидированы в текущие сутки, 10 января, – в Ольгинском и Лазовском районах.

Спасатели напоминают: все жители и гости Приморского края должны соблюдать требования пожарной безопасности и норм законодательства.

В случае возникновения пожара следует немедленно звонить в Единую дежурно-диспетчерскую службу – 112.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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