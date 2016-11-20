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Необычная скульптура замечена в Уссурийске

Необычная скульптура замечена в Уссурийске

Фото: Марк Чернослив

Скульптура железного животного замечена на улице Воровского в Уссурийске. Об этом сообщил в своем Инстаграм-аккаунте уссурийский блогер Марк Чернослив.

Скульптура, похожая на персонажа известного фильма "Аксель", выполнена довольно мастерски. О чем свидетельствуют восхищенные комментарии в соцсети.

a.chelokhsaeva
Красавчик 😍Охрана хорошая на крыше дома 👍

makukha.galina
Очень круто, молодчина .👍👍👍

makukha.galina
Богатыри у нас прям к красавцы удалые ...👍👍👍😃

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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