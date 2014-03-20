В национальном парке «Земля леопарда» фотоловушки запечатлели сразу четырех пятнистых хищников. Молодая парочка договорилась о будущем свидании, а двое котят с удовольствие попозировали перед объективом видеокамер. Подробнее о новых леопардах и системе фотомониторинга нацпарка — далее.

Любовная переписка дальневосточных хищников. В объективы фотоловушек попали леопарды, которые договорились между собой о свидании. Сначала специальные метки на камнях оставила пятнистая красавица. А через некоторое время это место обнаружил молодой самец.

Иван Раков, главный специалист по связям с общественностью ФГБУ «Земля леопарда»: «Вполне вероятно, что мы стали свидетелями так называемой любовной переписки двух кошек. Потому, что он тоже оставил свое ответное послание. Возможно, они таким образом обмениваются информацией о поле, возрасте о том, что они на этой территории есть. И что они готовы для встречи и свиданий».

Буквально на следующий день удалось снять еще двух леопардов. Гуляющие по лесу детеныши долго позировали перед объективом и позволили запечатлеть себя со всех сторон. Подобные уникальные видео сотрудникам «Земли леопарда» удается заснять благодаря самой обширной в России системе мониторинга. В национальном парке установлено боле 320 специальных фотоловушек.

- А как определяете, где ставить фотоловушку, а где ее ставить бессмысленно?

- Ну, здесь надо знать повадки животного! Леопард — это животное достаточно скрытное, осторожное. Он любит кряжи, скалы, склоны высоких сопок. То есть там, где снег долго не держится и где шанс встретить тигра достаточно минимален, так как леопард просто не станет соперничать с тигром за территорию или за еду.

Главная задача национального парка — защита и восстановление популяции дальневосточного леопарда. Еще в '15-м году численность этой редкой дикой кошки не превышала 70 особей. А уже сегодня на территории нацпарка обитают около 86 взрослых хищников и примерно 20 котят. Благодаря установленным фотоловушкам ученым удается получать самую точную статистику. Причем не только по леопардам, но и по другим лесным жителям.

Иван Шкирников, методист отдела экологического просвещения ФГБУ «Земля леопарда»: «Леопарды они по своей природе достаточно осторожные, но при этом любопытные. И они очень любят изучить фотоловушку, понюхать ее, потереться об нее. Тигры достаточно агрессивные но тоже полюбопытнее, как и все кошки. Они всегда пробуют фотоловушки на зуб. А медведи очень не любят наши фотоловушки и обычно разрывают их на куски».

Так почему же важно сохранить леопарда и других, редких на сегодняшний день, представителей флоры и фауны? Дело в том, что экосистема — это единый, согласно действующий механизм. Выпадение любого звена влечет самые серьезные изменения в этом живом организме.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]