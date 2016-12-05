К выходным в Приморье потеплеет

В прошедшие сутки Приморье всё еще оставалось под влиянием тыловой части циклона, который кружит над Сахалином. Местами прошел небольшой снег с количеством до 1 мм. Максимальная температура воздуха составила −4…−14 °С. При облачной погоде на большей части края ночь оказалась теплее предыдущей на 4–6 градусов. Минимальная температура −15…−27 °С, на южном побережье −8…−13 °С. Лишь только восточное побережье оказалось холоднее предыдущей ночи на 2–6 градусов, −16…−20 °С. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примпогоду.

17 января влияние сахалинского циклона на Приморье будет ослабевать, но вероятность небольшого снега еще остается. В нижней тропосфере над краем располагается очаг холода. Четверг окажется холоднее среды на 3–6 градусов. В дальнейшем без осадков и прояснит. При безоблачной погоде увеличится ночное выхолаживание. Морозы усилятся, −20…−32 °С, на побережье −12…−18 °С.

В пятницу днем циклон с Сахалина уйдет на Курилы и заберет с собой очаг холода. В нижней тропосфере над Приморьем станет теплее. Максимальная температура воздуха повысится на 3–5 градусов.

Во Владивостоке минувшие сутки обошлись без осадков. Максимальная температура воздуха составила −4…−6 °С, в ночные часы столбики термометров опустились до −11…−13 °С.

В четверг в городе морозная с сильным ветром погода. Ближайшей ночью сильный ветер сохранится и станет еще холоднее, минимальная температура понизится на 2–4 градуса.

Днем в пятницу, 18 января, ветер ослабеет, воздух прогреется до −5…−8 °С.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]