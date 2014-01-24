Министр культуры и вице-премьер правительства постелили Владивосток. В центре визита — вопросы создания музейных и образовательных кластеров в городе. Помимо этого, Владимир Мединский обсудил наболевшие проблемы с министрами культуры дальневосточных регионов.

Артисты Дальнего Востока жаждут признания — проблему распределения почетных званий обсудили на совещании с министром культуры страны. Владимир Мединский признал, что сегодня в этой области есть серьезный перевес в сторону двух столиц — государственной и культурной. И необходимо выработать систему квотирования заслуженных артистов в регионах.

Владимир Мединский, министр культуры Российской Федерации: «Я тоже посмотрел статистику: 67% за последние годы заслуженных артистов — это Москва и Санкт-Петербург. Я наоборот считаю, что крен должен быть в вашу пользу, поскольку должна быть дополнительная моральная мотивация».

Строительство новых театров, музеев — этот вопрос актуален для всех регионов, но во Владивостоке стоит особенно остро. Сейчас здесь создают сразу два мощных культурных кластера. Владимир Мединский и вице-премьер Ольга Голодец посетили стройплощадку будущего музейного комплекса на Орлиной сопке. Сейчас техника сносит старые здания, на месте которых разместят свои филиалы Третьяковская галерея, Эрмитаж, Русский музей. Строительство должны закончить до 2024 года.

Большая стройка идет и на острове Русский — 80 тысяч квадратных метров, где разместятся новое хореографическое училище, музыкальная школа. А также общежития для детей и сотрудников. На совещании у президента в январе месяце были озвучены сроки завершения работ — 2020-й год. Ольга Голодец отметила, что новые культурные объекты могут стать символом нашего города.

Ольга Голодец, вице-премьер правительства Российской Федерации: «С появлением училищ Владивосток превращается в столицу российской культуры! Потому что очень важно, чтобы талантливые дети, которые живут на Дальнем Востоке, имели возможность получать хореографическое и музыкальное образование на самом высоком уровне».

Олег Кожемяко, губернатор Приморского края: «Я надеюсь, что строители не подведут. Мы проводим планерные совещания, у нас есть дорожная карта, графики. Поэтому пока все идет согласно тем намеченным планам, о которых было доложено президенту нашей страны на совещании в Калининграде».

Вице-премьер правительства и министр культуры будут участвовать в открытии Театрального марафона во Владивостоке. А перед этим для высоких гостей провели историческую экскурсию. В музее имени Арсеньева они познакомились с богатым наследием региона, который уже сегодня вживается в роль дальневосточной культурной столицы.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]