Соревнования по пожарно-спасательному спорту собрали во Владивостоке больше ста спортсменов со всего Приморья и даже Амурской области. Школьники преодолевали полосу препятствий и штурмовали учебную башню.

Эти ребята еще учатся в школе, но пробегают 35 метров и почти взлетают по штурмовой лестнице не хуже настоящих пожарных. На третий этаж юноши поднимаются всего за 13 секунд.

Традиционные соревнования по пожарно-спасательному спорту собрали на острове Русский молодежь со всего Приморья и Амурской области. Борьба идет не шуточная. Ведь для школьников это не просто хобби, а подготовка к будущей работе

Матвей Шестаков, спортсмен, город Большой Камень: «Я хочу стать МСЧником. Людей хочу спасать, животных».

Наталья Петрова, спортсмен, город Владивосток: «Изначально просто понравился этот вид спорта. Потом еще поступить в МЧС. Главное — не бояться. Потому что из-за этого могут быть ошибки».

Альбина Воробьева, спортсмен, город Владивосток: «Я хочу сотку, стометровую полосу с препятствиями нормально сбегать. И хочу попасть на зимний чемпионат России».

Своим опытом и секретами с школьниками делятся профессионалы. Виталий Соловьев — пожарный, к тому же и мастер спорта. Уже несколько лет ведет секцию в Большом Камне. Говорит, что для сотрудников их части работа с детьми — это подготовка боевых товарищей.

Виталий Соловьев, тренер, город Большой Камень: «Мы занятия проводим при пожарной части в Большом Камне. У нас там стадион наш, так сказать, наша база. Потихоньку у нас каждое поколение меняется. Молодежь приходит, кто-то уходит. Мы стараемся все это поддерживать, сохранять и набирать новых людей».

Варвара Северинова, председатель приморского краевого отделения всероссийского добровольного пожарного общества: «Пожарно-спасательный спорт у нас очень развит в Приморском крае. Численность команд увеличилась вдвое. Если в прошлом году у нас было 65 человек, в этом году 130».

Приморские школьники стали чемпионами страны по боевому развертыванию. И уже в марте вновь поедут на всероссийские соревнования.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]