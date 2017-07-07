Многодетное тигриное семейство запечатлели фотоловушки в Приморье

Фотоловушка впервые зафиксировала на видео сразу четверых маленьких детенышей краснокнижной кошки, которые показали свою привычную жизнь, полную исследований, игр и безмятежного отдыха, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на экологов.

Материал получен автоматической камерой в центральной части нацпарка «Земля леопарда». Здесь фотоловушка запечатлела целый день тигриной жизни. Котят на вершину одной из гор привела взрослая самка. Немного отдохнув и покормив их молоком, тигрица спустилась в долину, вероятно, для охоты. Так малыши с раннего утра до позднего вечера были предоставлены самим себе, резвясь и отдыхая перед камерой.

Во время незатейливых игр котята выясняли, кто из них главный, тренируя навыки борьбы и периодически меняясь ролями. Прыжок, бросок, укус, рык – в тигриных яслях в ход шли все приемы. Особо яркими моментами схваток стали таскание за хвост и звериные объятия. Как объясняют ученые, так хищники учатся общаться между собой, а также занимаются своеобразной физподготовкой, что крайне важно для детского развития.

Юные хищники явно не подозревали, что за ними кто-то следит. В течение дня детеныши несколько раз безмятежно засыпали, тесно прижавшись друг другу. Послушно дожидаясь маму, котята пробыли «под контролем» камеры весь световой день, после чего покинули место съемки, вероятно, откликнувшись на призыв матери к ужину.

«Возраст котят составляет примерно 3-4 месяца, – говорит Дина Матюхина, старший научный сотрудник ФГБУ «Земля леопарда». – Для нас большая удача получить такие кадры: как правило, котята попадают в объективы фотоловушек уже в более позднем возрасте, когда начинают следовать за матерью. Видеокадры дают нам много информации как о поведенческих особенностях тигров, так и важные данные о размерах выводка».

Прежде фотоловушки «Земли леопарда» только дважды фиксировали тигриное семейство с четырьмя тигрятами, на видео такая группа попала впервые. Значительно чаще камеры на юго-западе Приморья отмечают выводки тигров, состоящие из 1-3 детенышей. Перед матерью полосатой семьи стоит непростая задача выкормить и вырастить всех тигрят без потерь. Через несколько месяцев они подрастут и смогут сопровождать взрослую самку на охоте.

Отметим, что в объективе камеры оказалась взрослая тигрица под номером T 2F. Специалисты смогли идентифицировать самку благодаря анализу уникального узора полос на шкуре.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]