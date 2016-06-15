24 января в Приморье выбрали новое руководство регионального отделения «Единой России». Это вызвано изменениями в уставе партии, которые были внесены на съезде в Москве в конце прошлого года. Как в связи с этим «партия власти» изменила структуру управления?

В повестке конференции — досрочное прекращение полномочий секретаря регионального политсовета партии «Единая Россия» и избрание нового руководства. В отличие от предыдущей версии устава, когда управляющие функции выполнял региональный политсовет, теперь коллегиальным руководящим органом станет президиум политсовета, состав которого решили увеличить.

Людмила Талабаева, секретарь Приморского регионального отделения партии «Единая Россия»: «Президиум у нас избран в увеличенном составе. Было 19 человек, сегодня нам разрешено избрать в президиум 27 человек...»

Тем временем приморские единороссы участвуют в тайном голосовании, заново выбирая лидера. Такой технической процедуры требует новый устав. В числе кандидатов — глава Михайловского района Владимир Архипов и сенатор Людмила Талабаева. Начиная с 2012 года, она почти 5 лет возглавляла Приморское отделение партии, пока в декабре 2016-го ее не сменил Валентин Шуматов. Но в ноябре прошлого года Людмила Талабаева вернулась на пост секретаря и вновь намерена поднять авторитет «Единой России» в регионе.

Людмила Талабаева, секретарь Приморского регионального отделения партии «Единая Россия»: «Партийные проекты на территории ПК должны быть реальными, потрагивающими каждого человека. Будем заниматься строительством, национальными проектами. Будем разговаривать с людьми и делать все для того, чтобы партия «Единая Россия» поднимала свой рейтинг!»

Ожидания не подвели. В результате голосования Людмила Талабаева получила 180 голосов, а Владимир Архипов – лишь 21. Еще четыре голоса признали недействительными. Незначительно обновился и состав регионального политсовета, он изменился на несколько новых фамилий.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]